Análisis: WWE se apoderó de Los Ángeles con el sabor mexicano de AAA y mucha polémica

La WWE arrancó el verano de manera candente en el área de Los Ángeles. El sábado pasado, la máxima empresa de lucha libre del mundo llevó a cabo una doble cartelera en Inglewood.

A primera hora, en el legendario Forum, se celebró la función Worlds Collide, en la que las estrellas de AAA se presentaron por primera vez en un evento de WWE desde que la compañía estadounidense adquirió a la mexicana en abril. Más tarde, a unas cuadras al sur, en el nuevo Intuit Dome, se realizó el ya tradicional evento Money in the Bank.

Ambos eventos produjeron emociones, pero también dejaron sensaciones distintas.

No es una exageración decir que Worlds Collide fue un gran éxito. Aunque AAA no había tenido presencia en el área angelina en los últimos 15 años, la afición a la lucha libre respondió con mucho entusiasmo, como en la década de los 90, cuando la “Caravana Estelar” se presentaba en la ya desaparecida LA Sports Arena y la abarrotaba con leyendas como Konnan, Perro Aguayo, Cien Caras, El Hijo del Santo, Octagón, entre otros.

De acuerdo con WWE, la transmisión del evento en YouTube rompió récords: Worlds Collide tuvo la audiencia en vivo más grande en la historia de la empresa para una transmisión en esa plataforma.

Además, la transmisión del sábado fue vista por más de 4.1 millones de personas en YouTube durante las primeras 24 horas. En X, #WorldsCollide fue el tema de tendencia número 1 a nivel mundial el sábado, y WWE generó más de 32 millones de visualizaciones en redes sociales en todas sus plataformas en ese mismo lapso.

Una de las principales dudas entre los aficionados mexicanos cuando se anunció que WWE había adquirido AAA, horas antes de WrestleMania 41, era si la empresa estadounidense alteraría drásticamente a la “Caravana Estelar”, quitándole su esencia mexicana. Esta noción rápidamente se disipó.

Aunque el talento de WWE ganó tres de las cinco luchas de la función, el evento fue una afectuosa celebración de AAA y la lucha libre mexicana. Worlds Collide comenzó con las entonaciones de los himnos nacionales de México y Estados Unidos. Arriba del ring se encontraban dos figuras de alto rango dentro del lado administrativo de WWE, los exluchadores Paul “Triple H” Levesque y Shawn Michaels, junto a la presidenta de AAA, Marisela Peña, y la leyenda Blue Demon Jr.

La estrella de WWE Rey Mysterio, quien se dio a conocer en AAA, llevó a cabo una ceremonia inicial en la que habló de la importancia de la unión entre WWE y la “Caravana Estelar”.

Para este evento, AAA contó con la mayoría de sus figuras del momento como El Hijo del Vikingo, Psycho Clown, Pagano, El Hijo de Dr. Wagner Jr., Laredo Kid y Aero Star. Las ausencias más notables fueron La Nueva Parka, Niño Hamburguesa y Alberto El Patrón (conocido en WWE como Alberto Del Río).

Pese a que El Patrón fue despedido de WWE en 2016 tras ser suspendido por violar la Política de Bienestar de la empresa, y que en 2020 tuvo problemas legales en EE.UU. al ser acusado de secuestro y agresión sexual, se especuló que podría aparecer en Worlds Collide, ya que su perfil reapareció en la página web de WWE. Sin embargo, aunque fue el último megacampeón de AAA, su nombre no fue mencionado en la transmisión.

El Hijo del Vikingo participó en la que muchos consideran la mejor lucha del fin de semana. El originario de Puebla defendió con éxito el Megacampeonato, que le quitó a El Patrón, ante la estrella de WWE y luchador olímpico Chad Gable. La contienda fue un festín de llaveo y movimientos aéreos.

Sin embargo, el luchador que se robó los reflectores y se volvió una sensación en redes sociales fue Mr. Iguana. Con su innegable carisma, estilo pícaro y su mascota “La Yezka”, el hombre pintado de verde deleitó a todos en la lucha de tríos junto a Octagón Jr. y Aero Star ante el LWO.

Hasta “Triple H”, quien es el director de contenidos de WWE, quedó maravillado por Mr. Iguana:

“Nunca me di cuenta de que las iguanas eran tan divertidas”, dijo el ejecutivo.

Se habla de que el luchador de Culiacán podría tener apariciones en la marca de NXT, y que el brazo mercadotécnico de WWE tiene interés en comercializar a “La Yezka”.

Ya en cuanto a Money in the Bank, las dos luchas de escalera por el maletín (masculina y femenina), que les garantiza a los ganadores una oportunidad por el título de su preferencia en cualquier momento, no dejaron complacidos a muchos.

La lucha femenina tuvo la participación de Rhea Ripley, actual reina de WWE, y de la nueva ola de luchadoras estelares como la chilena Stephanie Vaquer, Giulia y la boricua-mexicana Roxanne Perez. Si alguna de ellas hubiera ganado —cabe mencionar que las dos últimas son villanas— no habría habido muchas quejas.

Pero sorpresivamente, la luchadora que escaló para atrapar el maletín fue la veterana Naomi, quien con este triunfo fue posicionada como una de las principales villanas de WWE. Aunque en los primeros meses del año estuvo involucrada en una historia de alto perfil donde fue traicionada por Jade Cargill, y ha cambiado totalmente su personaje e imagen, Naomi no está cautivando a la afición como las otras luchadoras ya mencionadas. La lucha en sí fue un espectáculo total —Vaquer tuvo varios momentos clave— pero el resultado fue deslucido.

Del lado masculino, la polémica fue aún más intensa. Seth Rollins se llevó el maletín por segunda vez en su carrera. Cabe mencionar que ya canjeó una vez su oportunidad titular al intervenir en el evento estelar de WrestleMania 31, en la lucha entre Brock Lesnar y Roman Reigns.

Rollins es uno de los luchadores más odiados del momento tras volver al bando rudo en WrestleMania 41 bajo la tutela de Paul Heyman. Y alrededor de él, WWE está creando una facción temible, que ya cuenta con los monstruosos Bron Breakker y Bronson Reed.

Sin embargo, tras haber sido campeón en múltiples ocasiones, no necesariamente necesitaba ganar el maletín. La gente estaba detrás de su consentido, LA Knight, quien ya lleva dos años intentando establecerse como estelar. A estas alturas, está claro que la empresa no ve a Knight con los mismos ojos que la afición.

En cuanto al combate, este dejó mucho que desear. Tuvo poco flujo e intervenciones prolongadas. Cabe mencionar que los mexicanos Penta y Andrade, junto a Gable bajo el personaje de El Grande Americano, produjeron los momentos más asombrosos de la contienda.

Pero al final, la afición sí salió complacida de cierta manera. En la lucha estelar —el duelo de parejas entre Cody Rhodes y Jey Uso ante John Cena y Logan Paul— reapareció sorpresivamente R-Truth.

El veterano luchador, que ahora será conocido por su nombre real, Ron Killings, anunció la semana pasada que WWE no renovaría su contrato y que su etapa con la empresa llegaría a su fin. Al ser uno de los luchadores más queridos por la afición, WWE rápidamente fue blanco de reclamos en redes sociales. En eventos como Money in the Bank, los gritos de “We want Truth” (“Queremos a Truth”) se apoderaban del ambiente.

Encapuchado, Killings asaltó el ring y atacó a Cena. Cuando la afición se dio cuenta de que era él, estalló de emoción.

Después del evento, “Triple H” insinuó que la salida y el retorno de Killings fueron parte del show. Pero hay reportes que indican que, al ver la inmensa reacción negativa que produjo su baja, WWE hizo todo lo posible por retenerlo. Sea cual sea la razón, la trama de Killings salvó un poco a Money in the Bank.