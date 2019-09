La Volpe dice que en México hay equipos que juegan horrible y están arriba

Ricardo La Volpe, técnico argentino del Toluca, aceptó ser el responsable del penúltimo lugar que ocupa su equipo en el Apertura aunque esgrimió que así es el fútbol, porque, dijo, también hay equipos en la Liga MX que juegan horrible y están en los primeros lugares.

“Hasta ahora me equivoqué, si los resultados no están yo me equivoqué, pero ahí están las estadísticas de la Federación, dicen que el equipo número uno con 89 mano a mano generados en el torneo es Toluca y ustedes ni lo sabían, y después veo, ¿89 llegadas? y Toluca necesita 19 tiros al arco para completar un gol, mira qué problemática”, explicó el estratega en conferencia de prensa.

Y agregó, “pero esto sucede mucho en el fútbol mexicano. Hay equipos que ves cómo juegan y por ahí con un penalti o un tiro de esquina te ganan y ya llevan 16 o 17 puntos, y entonces te preguntas ?a qué juegan?, así es el fútbol. Observo cómo juegan Necaxa, Querétaro, América (primero, segundo y cuarto de la tabla respectivamente) y digo: no puede ser que nosotros estemos en la situación que estamos cuando yo veo a otros equipos que no son malos; son horribles jugando, tiran un centro y la meten, pero así es el fútbol”.

Para reforzar su declaración puso como ejemplo al Real Madrid, quien perdió 3-0 en su visita al PSG en la primera fecha de la Champions League en Europa.

“Vi al Real Madrid y más me convenzo de lo que es el fútbol. Hace dos años ganaban todo, la Champions y todo, no me digan que porque se fue un solo jugador importante, Cristiano (Ronaldo), entonces no existe la palabra equipo, un solo jugador, no creo. Es lo mismo que pasa acá, pero eso es lo lindo del fútbol”, indicó.

Para terminar compartió la fórmula para que su Toluca vuelva a los primeros puestos: “Aquí, el único responsable soy yo, y si me voy ya vendrá otro y a ese estos jugadores le tendrán que demostrar que son los idóneos. Por eso les digo a mis jugadores que no hay que entrar con miedo a la cancha, ni pensando en los malos resultados, sino en que para nosotros el torneo empieza el próximo partido”.