Liga MX: El América ‘regala’ empate 2-2 en casa (Video)

El delantero Henry Martín tuvo un dulce reencuentro con el gol, pero de nada le sirvió al América, que aún con sus fichajes estelares Guillermo Ochoa y Giovani Dos Santos, extendió a cinco su racha de partidos sin triunfos el sábado por la noche al empatar 2-2 con el Querétaro en el Estadio Azteca, por la décima fecha del torneo Apertura 2019 del fútbol mexicano.

Martín, quien apenas había disputado 83 minutos en el torneo aquejado por una lesión en el tobillo, convirtió sus anotaciones a los 29 y 78 minutos.

Fueron los primeros tantos de Martín desde el 5 de marzo, cuando concretó en una ocasión ante el Necaxa.

Con el resultado, las Águilas se mantienen sin poder ganar desde el 17 de agosto, cuando superaron 1-0 al Morelia por la quinta fecha.

El América suma 17 puntos y se coloca como quinto puesto de la clasificación cuando restan un par de encuentros en la fecha.

El delantero colombiano Fabián Castillo puso al frente a los Gallos Blancos a los 29 minutos y Alonso Escoboza decretó el empate a los 79.

El Querétaro, una de las revelaciones del campeonato, posee 18 puntos y es tercero.

Los visitantes se adelantaron en una jugada de pared entre el marfileño Ake Loba y Castillo, quien quedó de frente al arco de las Águilas y convirtió con disparo potente que le pasó entre los guantes al portero Guillermo Ochoa.

América respondió cuando el ecuatoriano Renato Ibarra probó suerte con un disparo desde fuera del área que rebotó en un zaguero y el rebote le quedó a modo a Martín, quien aprovechó para sacar un tiro que entró rasante al costado izquierdo del portero Gil Alcalá.

América tomó la ventaja en una jugada de transición rápida en la que Martín recorrió 15 metros con la pelota controlada antes de sacar un disparo rasante que superó a Alcalá.

El gusto duró poco para los locales porque Escoboza conectó un tiro desde fuera del área que fue desviado ligeramente por el zaguero paraguayo Bruno Valdez y Ochoa no pudo rechazar.

Ecos...

El resultado no agradó al el entrenador de los azulcremas, Miguel Herrera, y se desfogó con la prensa: “¿Por qué sólo dicen que no ganamos?, no dicen que sólo hemos perdido una vez en todo el torneo, nos daban por muertos y estamos bien aunque hemos dejado ir puntos porque sufrimos distracciones”,

“Seguimos siendo un equipo que ha perdido un solo partido y estamos recuperando al equipo”.

“Lo teníamos en la bolsa y dejamos que el rival nos lo quitara, ahora hay que ir a buscar puntos de visitantes”, dijo. “Intentamos ganar pero no la pudimos meter, su arquero hizo una gran atajada sobre la hora para sacar un buen resultado para ellos”.