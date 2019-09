Giovani dos Santos intercambió mensajes con Antonio Briseño, el autor de su lesión

Miguel Herrera, DT del América, visitó esta mañana a Giovani dos Santos, donde fue intervenido tras la herida que le provocó ayer una artera entrada de Antonio Briseño en el Clásico Nacional.

‘El Piojo’ reconoció que su jugador se encuentra con buen ánimo, además de que Gio le aseguró al estratega que ya mantuvo contacto con ‘El Pollo’. Dos Santos recibió entre 25 y 30 puntos de sutura para cerrar la herida que le provocó la patada.

“Reitero, ayer lo dije, si el tipo es malintencionado, esas disculpas no caben, pero no creo que sea así. A mí, Gio me dijo que ya le mandó mensaje Briseño, intercambiaron algunos mensajes.

“Me parece que eso es lo importante, más allá de si pudo venir o no. Ayer él (Briseño) y Mariano Varela querían venir, pero estaba complicado porque Gio tenía que entrar a cirugía, salió casi a las 3 de la mañana y como le aplicaron anestesia general, estaba adormilado”, dijo Herrera tras visitar al volante, que se encuentra en recuperación en un hospital al sur de la Ciudad de México.

Sobre el presunto escupitajo de Guillermo a Ochoa sobre Briseño, Herrera descartó que el arquero incurra a esas acciones para defender a un compañero.

“A mí me pasó, el día que me expulsó Roberto (García Orozco) se le salió (la saliva) mientras estábamos hablando y me ofreció disculpas. Pero en ningún momento hay intención de Memo, y vean todas las imágenes que han salido.

“Están satanizando esa tontería, la gente habla pura estupidez. Entre la calentura no hay un momento donde llegue (Ochoa) y escupa, es más, ahí está el abanderado. No pasa por tener ese tipo de acciones bajas, Memo llegó y, como tiene un cariño especial por Gio, pues a él y a Paul les brota esa importancia y por eso van a reclamarle al contrario”, sentenció Herrera.