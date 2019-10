Sorteo de la Concachampions, donde estará LAFC, será en la Ciudad de México

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol Asociación (Concacaf) anunció hoy que el sorteo oficial de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020 se llevará a cabo el lunes, 9 de diciembre, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México, México.

El sorteo determinará los enfrentamientos de la primera ronda para los 16 clubes participantes y el camino hacia la final para los mejores de la región.

Los 15 clubes ya clasificados para la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020 son (en orden alfabético por país): Montreal Impact (CAN), AD San Carlos (CRC), Deportivo Saprissa (CRC), Alianza FC (SLV), Comunicaciones FC (GUA), CD Olimpia (HON), FC Motagua (HON), Portmore United FC (JAM), Club América (MEX), Club Leon (MEX), Cruz Azul FC (MEX), Tigres UANL (MEX), Atlanta United FC (USA), LAFC (EE.UU.) and New York City FC (EE.UU.).