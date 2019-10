Equipo de Canelo quiere que cuando el jalisciense se retire, digan ‘se retiró un grande’

SAN DIEGO.- Eddie y Don Chepo Reynoso han sido la familia boxística del Canelo Álvarez desde sus 14 años de edad. Este 2 de noviembre, este trío de compañeros de trabajo y amigos, tratará de lograr la cuarta corona en cuatro divisiones diferentes, algo que no será fácil pues Canelo enfrentará a un experimentado campeón del mundo en Sergey Kovalev.

La idea de subir a las 175 libras y enfrentar al ruso se le metió primero a Eddy Reynoso. Luego lo consultaron con todo el equipo y decidieron ir por el ruso de 36 años de edad.

Este 2 de noviembre en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, será el momento de demostrar que no se equivocaron.

“El récord es muy importante para el boxeo mexicano, para Saúl, para el equipo de Saúl”, indicó Don Chepo durante la sesión de entrenamiento ante los medios en House of Boxing de San Diego.

Anuncio

Sin embargo, pelear en las 175 fue una inquietud reciente, pues los Reynoso reconocieron que ni siquiera pensaron en enfrentar un día a Gennadiy Golovkin en las 160 libras.

Sobre el riesgo que están tomando al ir por un peleador de peso semipesado, Don Chepo aseguró que en el equipo de Canelo no piensan en la derrota.

“Si pierde él (Kovalev) pierde su corona. Si pierde Saúl, también pierde la oportunidad de ser cuatro veces campeón. Pero el hablar de perder no cabe aquí, si no quieres tener el pendiente de perder, mejor no juegues”, señaló Don Chepo.

Para algunos, Canelo (52-1-2, 35 KOs), toma un riesgo innecesario, mientras que para algunos, Kovalev (34-3-1, 29 KOs) es un peleador ya viejo y lento, algo que puede explotar el joven mexicano y por eso escogió al ruso.

Anuncio

“Realmente cuando estábamos analizando las categorías, los peleadores, vimos que Kovalev es un peleador que ha dejado mucho legado en el boxeo. Ha enfrentado a grandes peleadores. Es el reto que tomamos, sabemos que tenemos muchas oportunidades de ganarle a un campeón como él”, declaró Eddy.

Canelo estará subiendo dos divisiones, ante un pugilista que ya ha enfrentado a rivales de primera clase, como Andre Ward y Bernard Hopkins, lo cual podría ser un peligro sin haber tenido una pelea de preparación en las 175 libras.

“Ya hemos hecho más de 60 peleas de prueba, creo que Saúl está listo para pelear con el que sea. Él está a un nivel donde puede pelear con el que sea. Solamente tenemos que cuidar las opciones que tenemos”, expresó Eddy.

Sobre la mejoría en la defensa del Canelo, Don Chepo declaró que desde pequeño Canelo ha enseñado cosas nuevas, pero el jalisciense ya ha llegado en un punto de madurez.

“Para mí es un peleador completo y maduro. Anteriormente le enseñábamos más y más cosas en cada pelea, pero ahora nada más nos enfocamos en el rival”, señaló Don Chepo a Los Angeles Times En Español.

“Nos gusta trabajar mucho la defensa, el contragolpe, las fintas, realmente nos gusta bastante. Nos gusta que se quite golpes, que mueva la cintura, que trabaje las piernas. Desde que empezó en el boxeo se le enseñó eso y está sacando eso más ahorita”, declaró Eddy.

¿Y de ganar este 2 de noviembre? ¿Qué le falta al Canelo?

Anuncio

“Todavía le faltan muchas peleas, nos faltan unificaciones, tenemos que ganarle a muchos peleadores, está muy joven y con mucha experiencia”, señaló Eddy, quien no descartó hacer más peleas en las 175 en caso de ser un éxito la cita ante Kovalev.

“Queremos seguir ganando y que para cuando Canelo se retire digan: se retiró un grande”, señaló Don Chepo.

El entrenador de Kovalev, Buddy McGirt, le dijo a Los Angeles Times En Español que Canelo no le había ganado a ningún gran peleador, como Sugar Ray Leonard o Sugar Ray Robinson, a lo que Eddy Reynoso respondió:

“No los ha enfrentado porque no hay un Sugar Ray Leonard en estos tiempos, pero en ese entonces tampoco había un Gennadiy Golovkin, no había un Floyd Mayweather. Hemos enfrentado a muy buenos boxeadores y sería una falta de respeto decir eso”, declaró Eddy.