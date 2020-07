Él está comprometido completamente.

No le preocupa su salud. No le preocupa la paralización [del juego]. No teme que su lucha por la justicia social se pierda en la batalla por un balón suelto.

Dirigiéndose a los periodistas por primera vez desde el comienzo del período más tenue en la historia del deporte estadounidense, hablando en una videoconferencia desde el interior de una cuarentena de Disney World en Orlando, Florida, LeBron James dejó sin dudas el sábado que este esfuerzo muy extraño podría ser la más seria de sus misiones.

Energizado por la idea de llevar a los Lakers a un campeonato mientras continúa difundiendo su mensaje de igualdad, James prácticamente estalla en esa burbuja.

Anuncio

“No, nunca se me pasó por la cabeza que no necesitábamos jugar este hermoso juego de baloncesto que reúne a tanta gente, que trae felicidad y alegría a los hogares, a tantas familias”, dijo.

Raramente ha sonado así de comprometido. Habló con inusual pasión y persistencia. Él entregó un mensaje tan gigante como su tarea.

“Soy más que un atleta”, decía las palabras en su gorra negra.

Anuncio

Esto es más que un título, explicó elocuentemente.

“Estoy feliz de tener una plataforma en la que no solo las personas se alegrarán por la forma en que juego, por la forma en que nuestro equipo juega el juego, sino también por lo que puedo hacer desde el piso”, James dijo. “Poder usar mi plataforma, usar la plataforma de la NBA para seguir hablando de lo que está sucediendo porque no me detendré hasta que vea un cambio real para nosotros como América negra, afroamericanos, personas de color”.

Añadió: “Y también creo que puedo hacer ambas cosas: puedo llevar la felicidad a muchos hogares con la forma en que juego y con la forma en que los Lakers van a jugar el juego, y continuaré presionando el sobre y seguir manteniendo mi pie en el acelerador mientras crea un cambio real para nosotros como personas de color en Estados Unidos”.

Los Lakers no habían realizado su primera práctica completa y James ya está aplicando la presión. Reveló durante la conferencia de prensa del sábado que no usaría uno de los 29 mensajes de justicia social aprobados por la NBA en la parte posterior de su camiseta, que solo leerá “James”.

Anuncio

No es que no esté de acuerdo con los mensajes, que incluyen palabras y frases como “La Vida de los Negros Importa”, “Justicia Ahora” y “Suficiente”.

Está claro, en cambio, que quería usar una frase que no estaba incluida en una lista de la liga y el sindicato, y no le gusta que le digan cómo debería protestar. Se trata de controlar tu narrativa. Se trata de ser dueño de tu voz. No se conformará con menos.

“Elogio a cualquiera que decida poner algo en la parte posterior de su camiseta, es algo que realmente no resonó con mi misión, con mi objetivo”, dijo. “Me hubiera encantado decir lo que habría sucedido en la parte posterior de mi camiseta, tenía un par de cosas en mente, pero no fui parte de ese proceso, lo cual está bien. Estoy absolutamente de acuerdo con eso”.

Anuncio

Obviamente no está de acuerdo con eso y, ¿en serio? Ningún atleta activo ha contribuido más a la lucha por la justicia social que James, desde construir una escuela hasta formar un grupo de derechos de voto, ¿y él no forma parte de su proceso de mensajería?

“No necesito tener algo detrás de mi camiseta para que la gente... sepa de qué se trata y qué estoy aquí para hacer”, dijo.

Él está aquí para iluminar, entretener y, sí, ganar. No pienses que James regresará con tanta fuerza solo para hacer una declaración social. Él regresará para ganar un anillo. A los 35 años y con un poco de gris en la barba, James sabe que nunca podría tener una mejor oportunidad de campeonato para el resto de su carrera que en este momento, con un equipo de los Lakers que era el mejor de la liga cuando se interrumpía la temporada.

“No tienes oportunidades como esta... no obtienes equipos como este”, dijo recientemente Danny Green de los Lakers a los periodistas. “Si tienes un grupo especial, será mejor que lo aproveches este año. Y [James] también lo sabe”.

Anuncio

James sabe que el volumen ha subido, el foco está más caliente, la atención más dirigida. Nunca tendrá una mejor oportunidad de educar fuera de la cancha mientras deslumbra. Es el momento adecuado para ganar-ganar. Ha entrado en esa burbuja en medio de su tormenta perfecta.

“Muchas personas todavía no lo entienden y muchas personas todavía tienen miedo de hablar de eso, pero el racismo que continúa en Estados Unidos, especialmente para mi gente, gente de color, todavía está aquí”, dijo. “Pero tenemos algunas orejas. Tenemos unas orejas. Y continuaremos, como dije, empujando el sobre y dejando que la gente sepa que también somos humanos. No importa el color de nuestra piel, no importa cómo nos veamos, no importa cómo sonamos”.

Añadió: “No queremos que seamos utilizados solo por nuestras habilidades dadas por Dios en cuanto a nuestro talento en el piso, nuestros talentos en la industria de la música, nuestros talentos en la industria en cuanto a ropa y cosas de esa naturaleza. Pero también queremos ser reconocidos por nuestro talento con nuestros cerebros porque eso es lo que somos, al igual que todos los demás. Y deberíamos ser tratados de esa manera”.

Anuncio

Por supuesto, la postemporada de la NBA podría colapsar mientras está rodeada por los crecientes números de coronavirus en el área de Orlando, pero James no parecía preocupado.

“Creo en nuestra franquicia que estamos haciendo todo lo posible para mantenernos a salvo”, dijo. “Así que no tengo preocupaciones, a menos que las preocupaciones comenzaron a suceder y cruzaremos ese puente si sucede. Pero estoy aquí con un 100% de buena salud y estoy ansioso por volver al piso”.

No puedo esperar para verlo hacer eso. Quizás ahora más que nunca.