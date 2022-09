Hermanos Sebastián y Gabriela Fundora, de Coachella, compartirán velada en Carson el 8 de octubre

Usualmente, cuando una niña o muchacha quiere dedicarse al boxeo, tiene primero la ardua tarea de convencer a su familia de su pasión por un deporte violento.

Ese no fue el caso para Gabriela Fundora.

Gabriela, desde que tenía siete años recuerda ver a su mamá boxear, algo que le llamó la atención.

“Ella es la que me metió en el boxeo porque la veía y me daba ganas de boxear. La veía golpear a otras muchachas y me gustaba, parecía divertido”, declaró Gabriela, quien recuerda mucho cómo su mamá hacía sombra en los entrenamientos.

Su padre ha sido su entrenador de toda la vida y viajó con ella a numerosas ciudades para competir en torneos regionales y nacionales. Gabriela mide 5 pies y 9 pulgadas de estatura como peso mosca y ha sostenido peleas como profesional en Carson, México y Panamá.

Uno de sus hermanos boxeadores es Sebastián Fundora, el actual peso superwelter que promete mucho en el boxeo profesional y la afición boxística lo conoce como el ‘Towering Inferno’, por su tremenda estatura (seis pies y cinco pulgadas) y su talento en el arte de la fistiana. Su familia entera come, vive y respira boxeo.

“Es un buen sistema de apoyo en nosotros y es un buen fundamento. Mis padres nos apoyaron cuando viajamos por todo Estados Unidos. Y viajábamos juntos como familia. No todos tienen a un papá como entrenador tampoco. Estoy muy agradecida”, señaló Gabriela, ahora de 20 años de edad.

Los hermanos Sebastián y Gabriela Fundora, nacidos en Florida pero radicados en Coachella, compartirán una velada por primera vez en sus carreras el próximo 8 de octubre en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. Sebastián defenderá su título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso superwelter cuando se enfrente Carlos Ocampo (34-1, 22 KOs), en una cartelera de PBC por Showtime. Gabriela (8-0, 4 KOs) estará en la función preliminar ante una rival por designar, en lo que será la defensa de su título latinoamericano del CMB.

“Es la primera vez que compartimos velada y es emocionante porque es en California”, declaró Gabriela. “Sabíamos que iba a pasar tarde o temprano porque los dos somos boxeadores, pero estábamos muy emocionados de que podemos compartir el ring con mi hermano. Mi hermano es el más emocionado, le está diciendo a todo mundo que vamos a compartir una velada”.

El invicto de 24 años, Sebastián (19-0-1, 13KOs), está buscando una oportunidad para retar al campeón Jermell Charlo. Por ahora tendrá que quitarse del camino a Ocampo, un peleador difícil que no ha perdido en 12 contiendas consecutivas.

Sebastián viene de doblegar a Erickson Lubin, un oponente que lo derribó pero al final fue noqueado por Fundora en una de las peleas más emocionantes del año hasta ahora.

Cualquier hermana se pondría nerviosa al ver a su hermano boxear, pero no Gabriela, quien confía en el potencial de su hermano.

“No me pongo nerviosa porque lo veo entrenar todos los días y sé de lo que es capaz. Tengo mucha confianza que puede hacer las cosas bien”, indicó Gabriela.

Sebastian Fundora, a la izquierda, golpea a Daniel Lewis, de Australia, durante su combate de peso superwelter, el sábado 22 de febrero de 2020, en Las Vegas. (AP Photo/Isaac Brekken)

(Isaac Brekken / Associated Press)

Gabriela señaló que le encantó mucho la última pelea entre su hermano y Lubin, en la que Sebastián “demostró que tiene mucho poder”.

“Demostró que no solamente es un golpeador, pero que también tiene buena defensa. Que puede regresar de una caída y noquearte”, indicó Gabriela, quien considera a su hermano como un modelo a seguir también fuera del cuadrilátero.

Gabriela indicó que su inspiración para boxear, desde pequeña, han sido sus padres, pues han sacrificado muchas cosas, incluyendo su tiempo para llevarlos a varios torneos en sus largas carreras como amateur y que se han esforzado para que se enfoque al cien por ciento en el boxeo.

Uno de los recuerdos que más tiene grabado Gabriela en su corazón fue cuando estaba en un torneo nacional y viajaron a Salt Lake, Utah, y estaba nevando mucho.

“Ese día hicimos lo mejor posible entre mi papá y yo, a pesar de que estaba nevando mucho. El caminar en toda la nieve fue emocionante. Era solamente yo y mi papá, eso lo hizo más especial”, declaró Gabriela, quien tiene una fuente interminable de recuerdos con su padre mientras viajaba a torneos con él por toda la nación.

“Son mis super héroes”, expresó Gabriela, quien considera que tuvo una vida escolar normal, pues no presumía mucho el ser boxeadora.

Gabriela señaló que uno de los consejos que ha recibido de su papá es mantener los pies sobre la tierra.

“Me dijo que siempre me mantenga humilde, no importa cuánta fama tenga, siempre mantenerse humilde y eso te va a llevar lejos”, expresó Gabriela.

Gabriela dijo que espera acudir a la convención del CMB en noviembre, donde espera conectarse nuevamente con sus raíces mexicanas, de las cuales se siente muy orgullosa. Por lo pronto, el 8 de octubre quiere demostrar que no solamente es una promesa, sino que también tiene poder en los puños, como su hermano.

“Quiero mostrar fuegos artificiales, que estoy mejorando”, aseveró Gabriela.

“Probablemente ella será campeona antes que yo”, expresó Sebastián sobre su hermana. El hermano mayor añadió que siempre le pide a Gabriela que se enfoque en lo que quiera en la vida y lo que más le gusta es que sigue escuchando sus consejos y también a su papá.

La transmisión de PBC por Showtime también tendrá las peleas de los pesos medianos Carlos Adames ante Juan Macías Montiel por el título interino de peso mediano del CMB, así como el duelo entre Fernando Martínez enfrentando a Jerwin Ancajas en un duelo a 12 asaltos por la corona de peso supermosca de la Federación Internacional de Boxeo. La transmisión arrancará a las 7 p.m.