El juicio de Kevin Spacey contra Anthony Rapp

La segunda semana del juicio contra Kevin Spacey de la era del #MeToo comienza el martes en Nueva York — pero sin que se presenten cargos penales en su contra.

El actor de teatro y cine, Anthony Rapp demandó a Spacey, acusándolo de agresión sexual, agresión y de infligir intencionalmente estrés emocional cuando Rapp tenía 14 años. El juicio comenzó con la selección de jurado el jueves en Manhattan.

A continuación, algunos detalles sobre Spacey, Rapp, la demanda y el caso hasta ahora.

¿QUÉ ACUSACIONES CONTRA KEVIN SPACEY ESTÁN INVOLUCRADAS EN LA DEMANDA?

Rapp dijo que asistió a una fiesta en el apartamento de Spacey en Manhattan en 1986, cuando tenía 14 años y actuaba en la obra de Broadway “Precious Sons”.

Al final de la noche, Spacey estaba ebrio y supuestamente cargó a Rapp, lo colocó sobre su cama y se recostó sobre él. Rapp dijo que Spacey, de entonces 26 años, lo retuvo fuertemente, pero que pudo escaparse e irse del apartamento.

“Estaba inmovilizado debajo de él. No sabía qué hacer”, testificó la semana pasada.

Rapp presentó su demanda en 2020 y ha pedido una indemnización de hasta 40 millones de dólares. Continuará presentando su testimonio el martes.

¿QUIÉN ES ANTHONY RAPP?

Rapp es un actor que debutó en Broadway a los 10 años. Ha actuado en las obras “Six Degrees of Separation”, “You’re A Good Man Charlie Brown” y se hizo famoso interpretando a Mark Cohen con el elenco original de la obra galardonada con el Tony y el Pulitzer “Rent”. Sus créditos en pantalla incluyen “Adventures in Babysitting” (“Una noche por la ciudad”), “Dazed and Confused” (“Rebeldes y confundidos”) y actualmente la serie de Paramount+ “Star Trek: Discovery”.

Fue el primer hombre en acusar públicamente a Spacey por una conducta sexual inapropiada en 2017.

¿QUÉ DICE SPACEY DE LAS ACUSACIONES DE RAPP?

Después de que Rapp hiciera sus acusaciones en 2017, Spacey publicó en Twitter que no recordaba el encuentro.

“Pero si me comporté como él dice, le debo la más sincera disculpa por lo que pudo ser un comportamiento profundamente inapropiado en estado de ebriedad”, escribió.

Spacey no había revelado su sexualidad antes, pero dijo que la historia de Rapp lo alentó a afirmarse como hombre homosexual. Muchos observadores consideraron que era un momento raro para que Spacey hablara de su sexualidad, algunos incluso consideraron que era un intento por desviar la atención sobre su probable culpa.

Los abogados de Spacey dijeron en un documento judicial que las acusaciones de Rapp son simplemente falsas y nunca ocurrieron”.

El jueves una abogada de Spacey dio a entender que Rapp presentó la demanda porque está molesto pues su carrera se ha estancado.

“Se amargó por no tener papeles siendo un hombre abiertamente gay”, dijo Jennifer L. Keller. El equipo de Spacey también sugirió que la demanda se debe a la incapacidad de un joven actor para diferenciar entre la vida real y una escena que interpretaba en Broadway ocho veces a la semana.

¿CUÁLES OTRAS BATALLAS LEGALES ENFRENTA SPACEY?

En Gran Bretaña Spacey está acusado de agredir sexualmente a tres hombres, la acusación más antigua se remonta a un supuesto incidente ocurrido hace más de una década. Spacey se declaró inocente en julio durante una audiencia en la Corte Penal Central de Londres. Se espera que el juicio del actor sea el próximo año.

En otro caso independiente, un juez de Los Angeles dictó en agosto que Spacey y sus empresas de producción deben pagar a los productores de la serie de Netflix “House of Cards” cerca de 31 millones de dólares por las pérdidas tras el despido del actor en 2017 provocada por lo que la gigante del streaming calificó como acoso sexual a los miembros del equipo de producción.

¿QUÉ HAY DE OTRAS ACUSACIONES CONTRA SPACEY?

Varias personas acusaron a Spacey, pero los antecedentes legales son mixtos. El fallecido escritor escandinavo Ari Behn, que alguna vez estuvo casado con una integrante de la familia real noruega, acusó a Spacey de manosearlo en un concierto del Premio Nobel de la Paz, pero al parecer nunca hizo una denuncia formal. Spacey no hizo comentarios sobre las acusaciones.

El único caso penal presentado hasta ahora contra Spacey terminó cuando los fiscales de Massachusetts desistieron de presentar cargos por agresión indecente y agresión después de que el acusador se negó a testificar sobre un celular perdido que la defensa decía era clave para el caso. El acusador, quien afirmaba que Spacey lo había toqueteado en un bar de Nantucket también retiró la demanda.

Un masajista en Los Angeles también había demandado a Spacey acusándolo de agresión sexual, pero la demanda fue retirada después de que el masajista falleció, reportó el diario The New York Times.

Rapp había presentado originalmente la demanda junto con un demandante anónimo conocido como C.D. quien también acusaba a Spacey de agredirlo cuando tenía 14 años. C.D. fue retirado del caso después de que un juez le ordenó revelar su identidad.

¿QUÉ HACEN SPACEY Y RAPP AHORA?

Después de que surgieron las acusaciones, la participación de Spacey fue notoriamente retirada de la película terminada “All the Money in the World” y reemplazado por Christopher Plummer como J. Paul Getty. Recientemente Spacey ha resurgido del exilio en Hollywood participando en varias películas como el thriller “Peter Five Eight”, el drama histórico “1242 — Gateway To The West” y el drama de Franco Nero “The Man Who Drew God”.

Rapp filma la quinta temporada de “Star Trek: Discovery”, acaba de estrenar su película “Scrap” y está de gira con su show en solitario “Anthony Rapp: Without You”, sobre dolor, esperanza y triunfo. El actor ha hablado en nombre de las víctimas como parte del movimiento #MeToo.