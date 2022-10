¿Pelea Anderson Silva solo por dinero ante Jake Paul? El brasileño responde a sus críticos

A sus 47 años, el legendario Anderson Silva (3-1, 2 KOs) enfrentará al joven Jake Paul (5-0, 4 KOs) el próximo 29 de octubre en Glendale, Arizona. A pesar de que sube al ring contra un YouTuber millonario que es 22 años más joven que él y que pasa por un buen momento en su aventura en el boxeo, muchos creen que Silva saldrá con la mano en alto, tomando en cuenta su amplia disciplina en los deportes de combate, además de que ha derrotado recientemente a Tito Ortiz y al excampeón del mundo Julio César Chávez Jr.

Sin embargo, Silva no escucha mucho lo que dicen los expertos y que su enfoque es solamente entrenar.

“No tomo esta pelea como si fuera algo fácil. Creo que todas las peleas son peligrosas. Cuando entras al ring y cuando entras a la jaula, el rival tiene 50 por ciento de chances de ganar”, declaró Silva a LA Times en Español al hablar de su mentalidad durante sus campamentos.

Después de cosechar tres derrotas seguidas en UFC, tras una ilustre carrera en MMA, Silva se retiró de ese deporte. Sin embargo, reanudó su carrera boxística en 2021 cuando enfrentó a Chávez Jr. en el Estadio Jalisco de Guadalajara, México. Antes de ello, había cosechado una derrota ante Osmar Luiz Texeira en 1998 en Brasil y una victoria ante Julio César De Jesus en 2005 también en su país.

En su regreso al pugilismo en 2021, doblegó a Chávez Jr. por decisión dividida tras ocho asaltos. Aunque muchos afirman que Chávez Jr. no se preparó adecuadamente y estaba en pésimas condiciones físicas, Silva dijo que el ‘Hijo de la Leyenda’ merecía más respeto.

“Todo mundo habla de Chávez Jr. pero no todos quieren pelearle a Chávez Jr.”, expresó Silva. “Nadie quiere subirse a pelear con Chávez Jr. Ese es el punto. Para mi Chávez es un peleador tremendo, todo mundo tiene problemas, todos puede hablar de ti, pero tú eres la única persona que sabe lo que sucede contigo en tu esquina. Yo respeto mucho a Chávez Jr. Él me dio mucho respeto a mí y a mi equipo. Estoy contento de haber peleado en México porque Chávez nunca me faltó el respeto. Chávez padre es un hombre increíble, de mucho honor”.

Anderson Silva tras noquear a su compañero de MMA Jacob "Tito" Ortiz en el primer asalto de un combate de boxeo el sábado 11 de septiembre de 2021, en Hollywood, Florida.

Tras el triunfo sobre Chávez Jr., el oriundo de Sao Paulo, enfrentó a Tito Ortiz en septiembre del año pasado en una pelea que solamente duró 1:22 segundos del primer round cuando ‘La Araña’ conectó al ‘Chico Malo de Huntington Beach’ y este cayó como tronco.

Cuando anunció su pelea en septiembre en Los Ángeles junto a Paul, el famoso YouTuber que ha ligado cinco triunfos en su aventura boxística, muchos aficionados desaprobaron el duelo. El enfrentar a un muchacho con poca formación boxística, pero peligroso por su edad y disciplina, ha hecho que varios cuestionen la decisión del brasileño, que para muchos ya debe estar retirado de toda actividad.

Recientemente, Óscar de la Hoya dijo que pensaba que Silva iba a salir noqueado si es que recibía un golpe sólido de Paul.

“Si te enfocas, haces las cosas con pasión, amor, nada te puede parar. Esa es mi mensaje para la nueva generación y es mi mensaje para todos mis aficionados alrededor del mundo. Nada te puede parar, no tomes las cosas por el dinero. Por eso he sido exitoso en mi vida, porque no pienso en el dinero, pienso en hacer algo que amo” — Anderson Silva, excampeón de UFC y ahora boxeador

“Todo mundo puede hablar, pero es diferente cuando subes y peleas. Yo respeto a mis oponentes y tomo esta pelea seriamente, trabajo todos los días, trabajo para dar una buena pelea, para mi equipo y enseñar un respeto para el deporte”, indicó Silva.

Sin embargo, eso no ha detenido que varios aficionados hayan criticado al excampeón de peso mediano de UFC pues muchos de ellos afirman que solamente sigue peleando por dinero. Pero ¿un hombre que ha ganado millones en UFC no tiene necesidad de estar peleando? Silva también respondió a esos comentarios.

“Cuando no haces nada en tu vida, nada por tu futuro, para tu legado, es fácil hablar de gente. Yo no lo hago por el dinero, desde luego que el dinero es importante. Desde luego es bueno hacer dinero porque es mi trabajo, pero para mí es importante hacer algo para el futuro”, señaló Silva. “La cosa más importante es mandar el mensaje de que nadie te puede parar, no importa tu edad, tu sueño, si trabajas duro. Si te enfocas, haces las cosas con pasión, amor, nada te puede parar. Esa es mi mensaje para la nueva generación y es mi mensaje para todos mis aficionados alrededor del mundo. Nada te puede parar, no tomes las cosas por el dinero. Por eso he sido exitoso en mi vida, porque no pienso en el dinero, pienso en hacer algo que amo, en hacer algo para el futuro”.

Por lo pronto, Silva dijo que entrenaba con gusto porque sabe que cada día que pasa, a su edad, se acerca el momento del adiós. De hecho, ya ha pensado en lo que hará después de su retiro: entrenar a sus hijos y pasar el tiempo con ellos.

La contienda será televisada en Pago por Evento de Showtime a un precio de $59.99.