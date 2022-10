Brady se disculpa por comparar su deporte con el ejército

Tom Brady se disculpó el jueves por comparar al fútbol americano con un desplazamiento militar, un comentario que el jugador hizo en su podcast, durante una entrevista al astro de la NBA Kevin Durant.

“Elegí mal mis palabras”, dijo el quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay al disculparse por lo dicho en el podcast de SiriusXM “Let’s Go! With Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray”

En la transmisión por internet, el jugador, siete veces ganador del Super Bowl, discutía con Durant sobre lo difícil que era equilibrar su compromiso como un deportista altamente exitoso y su vida fuera del deporte.

“Esta semana hice un comentario sobre jugar al fútbol americano y ser militar, y elegí mal mis palabras”, reconoció Brady “Sólo quiero expresarlo sobre cualquier opinión que podría tener la gente, me disculpo”.

Durant fue un invitado en el podcast el lunes.

“Casi veo la temporada de fútbol americano como si fueras enviado en una misión militar y es como: ‘Aquí vamos’. Sólo hay una forma de hacerlo... La realidad es que sólo puedes ser auténtico contigo mismo, ¿no creen?”.

“Cuando dices, ‘me gustaría pasar más tiempo haciendo esto’, a final de cuentas, tu competitividad se apodera de ti, y aunque quieras tener este equilibrio con el trabajo, vas a terminar haciendo lo que siempre haces, y es por eso que eres quien eres”, agregó Brady. “Vas a preguntarte, ¿cómo lo logro?”.

El jueves, se pidió al quarterback que explicara su comentario en el podcast.

Para ser honestos, realmente no quiero abundar mucho en eso... Tengo una enorme gratitud para todos los que sirvieron” en el ejército, indicó Brady.

“Al final, nosotros disputamos un deporte y la milicia defiende nuestro país”, dijo. “Son dos cosas distintas y no debía hacer la comparación”.