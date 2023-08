Las mujeres también ganaron terreno en el Mundial Femenil en la TV de habla hispana

Show more sharing options

Uno de los recuerdos más grandes de este Mundial Femenil, que entra a su recta final, fue el retiro de Marta, la legendaria jugadora de la selección brasileña que tuvo uno de los mejores discursos de la competencia, previo a la eliminación de la Verdeamarelha en la fase de grupos ante Jamaica.

La máxima goleadora de los Mundiales se dirigió a una periodista y le recordó los avances que han hecho las futbolistas y las mismas mujeres en los medios de comunicación.

“¿Saben que es lo bueno? Cuando empecé no había un ídolo femenino. Ustedes no mostraban fútbol femenino. ¿Cómo iba yo a pensar que llegaría a la selección y a convertirme en una referente?”, dijo la primera futbolista que marca en cinco Copas del Mundo y que no pudo evitar las lágrimas.

“Veinte años después nos hemos convertido en referencia para todo el mundo. No solo en el fútbol, también en el periodismo. Hoy vemos mujeres aquí, que antes no veíamos. Terminamos abriendo puertas a la igualdad”, añadió la brasileña de 37 años al señalar a las mujeres que estaban en la conferencia de prensa ese día en Melbourne, Australia.

VÍDEO | Marta, capitana de la selección brasileña: “Antes no se mostraban partidos femeninos, ¿cómo iba yo a entender que podría llegar a una selección nacional? Hoy, cuando salimos a la calle, la gente nos para, nos dicen: ‘Mi hija quiere ser como tú” https://t.co/TiT4DetzNA pic.twitter.com/QCE2aHnToQ — EL PAÍS (@el_pais) August 2, 2023

Una fiel testigo de ese cambio en los medios es Daniela López Guajardo, quien trabajó narrando partidos en la cadena Telemundo durante este Mundial Femenil. Recientemente, la originaria de Torreón, Coahuila, fue parte del primer equipo de transmisión de un partido del Mundial Femenil compuesto completamente de mujeres para la televisión de habla hispana en Estados Unidos. Durante 18 encuentros de la justa mundialista, López Guajardo fue apoyada en los comentarios por sus colegas Janelly Farías, Kenti Robles, Isabella Echeverrí y Diana Rincón. La pasión y experiencia de López Guajardo se vio reflejada en las transmisiones, especialmente en el encuentro entre Colombia y Alemania, uno de los mejores duelos del torneo.

El equipo de mujeres de Telemundo fue el más grande en la historia de una Copa del Mundo en la televisión hispana.

“Es un orgullo darle voz a varios récords e historias que se van a contar y van a trascender en la vida de las futbolistas”, dijo López Guajardo. “Es una responsabilidad el hecho de ser la primera mujer a la cual se le brinda de narrar un Mundial en Español para la Unión Americana. Llevarle a la gente la experiencia de lo que yo estoy viendo. Es una responsabilidad muy grande”.

El futbol femenil está teniendo cada vez un mayor interés en todos los ámbitos y la representación de las mujeres está aumentando, no solamente detrás de los micrófonos. Por ejempolo, cuando la Copa del Mundo Femenil tuvo su primera versión en 1991, solamente contaron con seis réferis mujeres, todas como asistentes de línea, con excepción de la brasileña Claudia Vasconcelos, quien pitó el partido por el tercer lugar. Para 1995, siete de las 12 réferis eran mujeres y la final fue pitada por una mujer. Para 1999, todas las oficiales eran mujeres. Hoy en día, debido a la implementación del VAR, se utilizó la mayor cantidad de réferis: 33 réferis centrales y 74 asistentes, incluyendo las oficiales del VAR.

Sin embargo, aún hay camino por recorrer.

Por ejemplo, aún faltan más mujeres en el banquillo. Este Mundial, la primera de 32 equipos comenzó con 12 entrenadoras. Es decir, el 37.5% de ellas, exactamente la misma cantidad que en el Mundial de 2019, cuando nueve de los 24 equipos tenían a una mujer como entrenadora.

Para la ya retirada jugadora y ahora analista de Telemundo, Echeverrí, de 29 años, se ha sentido contenta de ser parte del cambio en estas últimas dos décadas, pues indicó que cuando ella jugaba, no habían mujeres entrenadoras en los equipos profesionales y eso ha cambiado.

“Como sociedad estamos cambiando. La mujer siempre debió ser parte del ecosistema del fútbol, así debió ser siempre pero ahora se le está dando”, aseveró la exdefensa. “Es solo el inicio de una revolución femenina dentro de la cancha y fuera de ella”.

Probablemente el momento más emotivo para este grupo de cronistas mujeres de Telemundo fue el narrar el Alemania vs. Colombia, cotejo en el que dio el campanazo el equipo cafetero al vencer a las germanas por 1-0, en lo que fue una campaña sorpresiva de las cafeteras en la Copa del Mundo, la cual continuó con la victoria sobre Jamaica en los octavos de final.

Isabella Echeverrí, exjugadora de Colombia, fue también analista durante la Copa Mundial Femenil siguiendo a la sorpresiva selección cafetera. (Cortesía Isabella Echeverri)

Para la originaria de Medellín fue especial escuchar las voces de sus colegas y trabajar con ellas, pues ya había sintonizado varios partidos durante su era como jugadora y en esta ocasión ella era parte del show.

“Ha sido revelador para mí, y especialmente el poder hacer un partido de Colombia con tres mujeres. Cuando yo jugaba eso era inaudito. No se escuchaban muchas mujeres en televisión comentando y hablando de fútbol”, expresó la exjugadora de las Aces de Houston, Sevilla y Monterrey. “Es una señal que se está avanzando, que se está dando un espacio a la mujer, no solamente dentro de la cancha sino fuera de ella”.

El equipo de Telemundo también incluyó a la española Natalia Astrain, exentrenadora del Barcelona Femenil y US Soccer, la jugadora venezolana del Manchester City, Deyna Castellanos, así como la árbitra Lucila Venegas. La cobertura desde Oceanía fue dirigida por la presentadora hondureña Ana Jurka y la española Carlota Vizmanos. Verónica Rodríguez condujo el programa deportivo nocturno ‘Zona Mixta’.

“Le damos las gracias a Telemundo de darle a más de 10 mujeres la confianza de estar frente a cuadro y a todas las demás mujeres que no ven ustedes, que son las que llevan el día a día, los horarios, la logística, el vestuario, que están al tiempo, son muchísimas las mujeres”, explicó López Guajardo.

“El trabajo extraordinario que están haciendo Ana Jurka y Carlota Vizmanos desde Australia y Nueva Zelanda, con largas jornadas de trabajo, demostrando lo que son las mujeres, son mamás, dejando a su familia de lado, anteponiendo todo para que den la mejor transmisión posible”, añadió López Guajardo.

Con este grupo tan grande de mujeres frente a las cámaras, la cadena de habla hispana se ha adelantado a varias otras televisoras, aunque muchas de estas también tienen cada vez un mayor índice de mujeres en sus transmisiones.

“Para nosotros, la Copa Mundial Femenina es más que un evento deportivo global de primer nivel y estamos orgullosos de mejorar nuestra cobertura con voces diversas y expertas del deporte”, dijo Eli Velázquez, vicepresidente ejecutivo de Telemundo Deportes, sobre la diversidad de la cadena en este Mundial.

De izquierda a derecha. Isabella Echeverrí, Diana Rincón y Daniela López Guajardo durante la transmisión de uno de los partidos de la Copa del Mundo desde las estudios en Miami. (Cortesía Telemundo)

El promedio de audiencia total de Telemundo durante la etapa de grupos de Estados Unidos en la Copa Mundial Femenina mostró un aumento del 57% en comparación con la edición anterior del torneo en 2019 según la cadena. Se registraron 911,000 espectadores este 2023, en comparación con los 579,000 hace cuatro años en la misma fase de la competencia.

En FOX, la cual cuenta con los derechos en inglés de la Copa del Mundo en Estados Unidos, la exfutbolista Aly Wagner hizo los comentarios de color en los partidos de la selección de Estados Unidos, y contó con el análisis de Carli Lloyd y Heather O’Reilly. En las narraciones también contaron con Jacqui Oatley, quien el año pasado se convirtió en la primera mujer en narrar un partido masculino de la Copa Mundial masculina de la FIFA para una cadena estadounidense. Además estuvo en el equipo Kate Scott y Jenn Hildreth.

En México, ViX y TUDN, dueñas de los derechos de la justa mundialista, también tuvieron una fuerte presencia de mujeres como Georgina González Toussaint, Sara Zetune, Yleana Dávila, María Fernanda Mora, Ana Caty Hernández, Carolina Weigend, y Diana Ballinas.

En un mundo deportivo gobernado por hombres, López Guajardo no es extraña a las críticas, especialmente mientras pule su propio estilo, en un mercado y un deporte donde aún no es común ver a una mujer narrando partidos de suma importancia.

“Siempre hay gente que te va a decir cosas positivas y otras en contra, pero buscamos siempre el equilibrio, tratando de únicamente escuchar a esas personas que son parte del equipo de trabajo y sus consejos”, indicó López Guajardo, quien también narra partidos de la Liga MX en Estados Unidos con Fox Deportes.

“Para mi es importante dejar esto en un cierto nivel para que las siguientes personas vayan incrementando el nivel”, añadió la narradora.