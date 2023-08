Prospecto de Pomona, ‘Tito’ Mercado, regresa este sábado

Show more sharing options

El californiano de raíces mexicanas y nicaragüenses, Ernesto ‘Tito’ Mercado (11-0, 10 KOs), vuelve a la acción este sábado, 26 de agosto, en Ontario, California, cuando enfrente al paraguayo Carlos Manuel Portillo (23-4, 17 KOs) en una contienda a 10 rounds en peso superligero en el Lumcolor ‘Phoenix Center’.

Mercado viene de una contienda en Managua, Nicaragua, donde enfrentó el pasado 6 de julio al sudafricano Xolisani Ndongeni. Mercado ganó por decisión unánime en lo que fue la primera vez en su carrera que pelea a 10 asaltos.

“Fue diferente, el clima era diferente, estaba caliente, estaba húmedo”, declaró Mercado, quien reconoció que se sintió un poco cansado al irse a la distancia. “Enfrenté a un rival que tenía mucha experiencia, tenía un récord de 31-2 y una de esas derrotas fue ante Devin Haney (actual campeón de peso superligero)”.

Anuncio

Antes de la victoria sobre Ndongeni, el agente libre promocional había noqueado a sus 10 oponentes desde que se convirtió en boxeador.

Mercado, de madre originaria de San Miguel el Alto, Jalisco, y su padre de Managua, ya había peleado en el país de su papá como amateur pero esta vez hizo su regreso al trabajar con la promotora del exboxeador nicaragüense Rosendo Álvarez. Mercado estuvo en la lista provicional para ir a las Olimpiadas pasadas con el equipo de Estados Unidos, y también en Nicaragua le habían garantizado que estaría en los Juegos Olímpicos y al final ninguna de las opciones se materializó pues se decidió en ser profesional después de la suspensión de varios eventos debido al Covid.

Mercado, entrenado y manejado por su padre Ernesto ‘Neto’ Mercado, dijo que en esta etapa temprana en su carrera, le gustaría enfocarse en el boxeo y dejar a un lado las distracciones.

“Yo he visto a muchos boxeadores que se enfocan en otras cosas, como Ryan García, y no tanto en el boxeo. Si no lo tomas en serio, puedes salir golpeado”, indicó el pugilista de 21 años nacido en Upland, California.

Mercado conecta a su oponente durante su última salida en Nicaragua. Ganó por decisión unánime. (Cortesía Team Mercado)

Mercado ha dicho que ya se le han acercado promotores como Top Rank y Golden Boy Promotions pero no le han propuesto algo que le haya convencido.

“Yo creo que cuando el tiempo sea correcto, yo firmaré y enfrentaré a un campeón del mundo. Y recibiré lo que es justo”, expresó Mercado, quien le gustaría hacer dos peleas más por lo menos en el resto del año. “Estamos haciendo un buen trabajo sin promotor ahorita”.

El Lumcolor ‘Phoenix Center’ está situado en 11255 Central Ave, Edificio 2, Ontario, CA 91762. La contienda será transmitida por el canal de YouTube de Fight City Promotions.