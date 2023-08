Presidente de Federación Española no renuncia tras besar a una futbolista en los labios

Aitana Bonmati, mediocampista española que fue nombrada la mejor jugadora del Mundial, publicó en X: “Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera”.

La federación negó lo anterior a The Associated Press. Pero el vicepresidente del organismo Rafael del Amo, quien había estado al frente del fútbol femenino, anunció el viernes que dejaría el cargo. Posteriormente otros funcionarios también renunciaron.

Antes de una posible destitución, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dijo el viernes que no renunciará al cargo a pesar de la polémica provocada por su beso no consentido en los labios a una campeona del Mundial femenino tras la final.

