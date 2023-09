¿Echa de menos la Copa Ryder a los desertores de la LIV Golf?

(Alessandra Tarantino / Associated Press)

Las desertores de la LIV Golf han privado a Europa de varios baluartes en la Copa Ryder, algunos por primera vez en tres décadas. Rory McIlroy aseguró el miércoles que ellos echarán de menos a la Copa Ryder más que los integrantes del actual equipo de Europa extrañan a sus colegas.

Entre los que brillan por su ausencia en el campo de Marco Simone sobresale el inglés Lee Westwood, fijo en cada equipo de la Copa Ryder desde su debut en 1997. El español Sergio García, quien inició una brillante trayectoria en el torneo en 1999, trató a último momento de reconciliarse con la gira europea para ir a Roma.

La garra de Ian Poulter. La épica de Graeme McDowell. Todos se fueron a la LIV Golf, financiada por Arabia Saudí y quedaron inhabilitados para disputar esta Copa Ryder. También quedó fuera el sueco Henrik Stenson, quien había sido designado como capitán del equipo europeo hasta que aceptó fichar con la LIV el pasado verano.

“Es un poquito extraño no tenerlos en el equipo”, dijo McIlroy. “Pero me parece que esta semana, más que en cualquier otra semana, sentirán el golpe del por qué no están aquí. Creo que van a extrañarlo más que nosotros a ellos”.

McIlroy hizo una breve pausa, al entender que sus comentarios podrían ser interpretados como otro dardo a los desertores, dado el tono combativo que ha adoptado contra la LIV Golf desde que la liga rival irrumpió en junio del año pasado.

“Lo que quiero decir es que esta semana refleja que la decisión que tomaron derivó en que no puedan estar aquí esta semana”, indicó. “Y eso es duro”.

Resta por ver si serán invitados en el futuro. La Gira Europea y la PGA alcanzaron recientemente un acuerdo con el fondo soberano de Arabia Saudí que financia la LIV. El pacto comercial aún no ha sido aprobado.

Aún falta por definir cómo los jugadores de la LIV podrán reintegrarse a sus giras.

“El panorama del gol es cambiante y muy dinámico, y ya veremos qué pasa y si serán parte del mismo en el futuro”, dijo McIlroy. “Siempre tuve claro que esta iba a ser la semana en la que su ausencia se haría notar”.

Los estadounidenses ya pasaron por esto tras disputar la Copa Presidentes el año pasado sin Dustin Johnson y Bryson DeChambeau. Patrick Reed tampoco pudo clasificarse y Phil Mickelson quedó fuera como vicecapitán.

Brooks Koepka logró acceder a la Copa Ryder, más que nada por una extraordinaria actuación en los majors, la única manera que tuvo para sumar puntos. Quedó segundo en el Masters y ganó el Campeonato de la PGA.

“Siento que represento a Estados Unidos. Es lo que tengo estampado en la parte frontal de mi gorro esta semana”, dijo Koepka. “No se trata de un grupo de individuos en ese vestuario. Todos somos parte de un equipo, y esa es nuestra consigna”.

El Equipo Europa tuvo a ocho a jugadores en Whistling Straits en la anterior edición de la Copa Ryder que luego dieron el salto a la LIV. Westwood, García, Poulter, Paul Casey y Bernd Wiesberger compitieron. McDowell, Stenson y Martin Kaymer fueron vicecapitanes.

Se puede debatir cuántos hubieran participado esta vez debido a que cuatro de ellos pasaban los 40 años, entrando en el ocaso de sus carreras.

Para un equipo que ha sido muy exitoso en las últimas cuatro décadas, toda la experiencia que brindaban se echará de menos.

“Tenemos a varias leyendas del gol que no estarán y que hubieran tenido una enorme presencia en el equipo”, dijo Tommy Fleetwood. “Compartir con Poulter, Sergio, Henrik, GMac ... no sabes lo que aportan hasta que te lo encuentras en la Copa Ryder”.