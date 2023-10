En función de Canelo vs. Charlo, García triunfa, Barrios se corona y Ramos pierde invicto

(John Locher / Associated Press)

Show more sharing options

En la coestelar de la velada protagonizada por Saúl Alvarez y Jermell Charlo el sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Jesús Ramos (20-1, 16 KOs), de Casa Grande, Arizona, perdió el invicto ante Erickson Lubin (26-2, 18 KOs), de Orlando, Florida, en un duelo eliminatorio de peso superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo.

Lubin utilizó muy bien la distancia larga para amenazar el aparente dominio de Ramos. Los jueces entregaron tarjetas de 115-113, 116-112 y 117-111 a favor de Lubin, quien trabajó muy fuerte para dar la sorpresa.

Ramos iba a pelear originalmente en la función de Terence Crawford y Errol Spence Jr. el pasado 29 de julio ante Sergio García, pero el mexicoamericano se lesionó la mano por lo que tuvo que cambiar de fecha y oponente.

Anuncio

En otra pelea de la función estelar, el cubano Yordenis Ugas (27-6, 12 KOs) cayó por decisión unánime (117-108, 118-107 x2) ante Mario Barrios (28-2, 18 KOs), de San Antonio, en un duelo por el título interino de peso welter del CMB. Ugas cayó al finalizar el segundo asalto producto de un recto de Barrios y otra vez en el noveno.

De acuerdo a Barrios, la caída de su oponente en el segundo asalto fue clave.

“Sin duda marcó la pauta, porque al principio me sorprendió con un buen golpe al hígado que me frenó un poco. Una vez que me tranquilicé un poco y encontré ese jab rápido, pude empezar a acelerar el ritmo”, expresó el peleador texano.

El ‘54 Milagros’ reaccionó en los siguientes dos asaltos, pero en el séptimo casi lo vuelven a derribar con una combinación al rostro. Ugas tenía el ojo derecho prácticamente cerrado en el décimo asalto, pero siguió peleando hacia enfrente, lo que empeoró su visibilidad ya que también recibía mucho castigo.

El valiente Ugas cayó nuevamente en el noveno y solamente por su corazón alcanzó a llegar a la la distancia.El cubano perdió la protección bucal dos veces en el décimo segundo round, la segunda deliberadamente, por lo que el réferi le dedujo un punto.

“Ha sido increíble. Todo el trabajo que hicimos aquí en Las Vegas para prepararnos valió la pena. Estaba muy emocionado y me siento bendecido por estar en esta posición”, declaró Barrios tras ganar el campeonato.

En un duelo de pesos medianos, Elijah García (16-0, 13 KOs) venció a Armando Reséndiz (14-2, 10 KOs) en la pelea que abrió la función estelar. García derribó a Reséndiz en el octavo asalto y lo siguió castigando en la esquina hasta que el réferi detuvo el combate a los 1:23 en el octavo.

“Fue una pelea muy dura. Armando Reséndiz es buena gente. Sus fans y su equipo son de lo más gentiles en el mundo, y les deseo todo lo mejor. Fue muy resistente”, señaló García sobre el pleito. “Esta fue mi pelea más dura hasta ahora, 100 por ciento. Yo sabía que lo sería desde mi campamento de entrenamiento y lo dejé todo dentro del ring”.