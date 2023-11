Una joven que recibió doble trasplante de pulmón deja huella en periodista Jorge Ramos

Eran los primeros meses de la pandemia de COVID-19 en 2020 cuando Mayra Ramírez, una joven de 28 años, se comenzó a sentir muy mal. Había contraído el virus y acabó en cuidados intensivos en un hospital de Chicago.

Durante las seis semanas que permaneció en el Northwestern Memorial Hospital, Ramírez, una apasionada corredora, tuvo pesadillas aterradoras que se parecían mucho a su realidad. En muchas de ellas soñaba que se ahogaba.

El virus había dañado gravemente sus pulmones hasta el punto de que sus médicos llegaron a la conclusión de que no sobreviviría a la enfermedad a menos que recibiera un trasplante pulmonar doble, el último recurso en estos casos. Sus pulmones mostraban daños irreversibles y 48 horas después de ser incluida en la lista para un trasplante pulmonar doble, Ramírez recibió la intervención.

La originaria de Carolina de Norte, de padres mexicanos, se había mudado en 2014 a Chicago, donde comenzó a trabajar como asistente legal. Tenía una vida activa, le gustaba correr, así como visitar a amigos y familiares.

El 5 de junio, la residente de Bridgeview, Illinois, se convirtió en la primera paciente de COVID-19 en EE.UU. en someterse a un doble trasplante de pulmón y su historia fue publicada en múltiples medios.

El proceso de recuperación fue muy duro y cansado, pero su motivación era regresar a su vida activa.

“Le encantaba mucho correr. Ella me decía, ‘yo voy a salir de aquí, vamos a estar bien’”, recordó Noemi Romero, madre de Ramírez.

El reconocido periodista de Univision, Jorge Ramos, siguió la historia de cerca, mientras trabajaba para un reportaje deportivo de E60 con ESPN. En el film, Ramos relata la valentía de Ramírez, la avanzada técnologia de un trasplante pulmonar doble y cómo el correr había ayudado y motivado a la muchacha para recuperarse.

“Mayra” se estrena este domingo, 12 de noviembre, a las 10:30 p.m. en ESPN y por streaming en ESPN+.

Mayra Ramírez durante una conferencia de prensa tras un doble trasplante de pulmón, el jueves 30 de julio de 2020 en Northwestern Memorial Hospital de Chicago. Ramírez fue la primera paciente conocida en Estados Unidos con un doble trasplante de pulmón debido al COVID-19. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)

“Gracias a ella, al menos 45 personas más han recibido este trasplante doble de pulmón y más de 500 trasplantes de pulmón. Todo gracias a su valentía de atreverse a ser la primera”, expresó Ramos en entrevista con LA Times en Español.

Sin embargo, Ramírez tuvo varias decaídas, como una infección después del primer trasplante y un segundo trasplante, el cual su cuerpo rechazó. Ramírez se sometió a un total de tres trasplantes de pulmón, durante un largo proceso en el que tenía constante comunicación con el periodista de Univision, quien es el reportero y narrador del film en inglés.

El episodio documentó la determinación de Ramírez de correr con Ramos una carrera de 5 km al lado del río de Chicago, algo que los dos se habían prometido realizar por medio de su constantes comunicaciones por Zoom. Esa promesa era motivación suficiente para Ramírez, cuya pared en el hospital tenía escrito sus tres deseos: “respirar por si misma”, “ir a casa para ver a su perrita, Molly”, y “correr con Jorge Ramos”.

“La tercer promesa era salir a correr conmigo y yo no tenía ni idea de lo importante que era para ella eso. Y ahora que he escuchado las declaraciones de los doctores y de la gente del hospital de North Western, me doy cuenta de lo importante que era para ella y para los doctores tener este reto conmigo”, expresó Ramos.

Ramírez falleció el 12 de mayo de 2022 a los 30 años en Chicago debido a complicaciones con el trasplante.

“He llorado mucho el reportaje desde que lo vi. Pocas veces me ocurre eso y mira que he estado en lugares complicados. Acabo de regresar de Israel, he cubierto siete guerras, he estado en montones de fronteras y me ha tocado tocar historias muy difíciles. Pero esta me ha tocado particularmente porque yo no sabía hasta que vi el reportaje lo importante que había sido esa promesa que hizo Mayra de salir a correr conmigo”, añadió Ramos, quien cumplió la promesa que le hizo a Ramírez en un momento muy emotivo en el film.

“Y no soy una persona religiosa, pero fue un momento de conexión con ella. De alguna forma ella estaba ahí conmigo”, afirmó Ramos.

De acuerdo a los datos de septiembre de 2023 en el sitio Organdonor.gov, existen en la actualidad en EE.UU. 1,001 pacientes esperando una donación de pulmón y se han realizado 1,778 trasplantes de pulmón este año.

“Mayra” fue dirigida por Daniel Lindberg y producida por Adry Rodríguez.

Esta es la segunda entrega de Jorge Ramos para E60 de ESPN pues en 2019 relató la rivalidad única en un equipo de futbol americano de preparatoria en Brownsville, Texas con el documental “Southmost: Football and Life on the Border”.

Para Ramos, conocido por su amplia trayectoria en los noticieros de Univision, esta es una manera importante para llegar a otra audiencia en inglés por medio de ESPN y también la cadena deportiva logra alcanzar a un diferente tipo de audiencia por medio del periodista mexicano.