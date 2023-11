En vísperas del nacimiento de su primera hija, Diego Pacheco protagoniza velada en casa

El próximo sábado en Inglewood, el prospecto Diego Pacheco, nativo de South Central L.A., hará algo que nunca ha hecho en su floreciente carrera en el boxeo: protagonizar una cartelera como local.

Disputará su tercera pelea de 2023 cuando se enfrente al experimentado argentino Marcelo Cóceres (32-5-1, 18 KOs) por los títulos Internacional de la Organización Mundial de Boxeo y Supermediano del USWBC en el YouTube Theater. Pacheco (19-0, 16 KOs), hará su presentación en la misma ciudad donde grandes han forjado su carrera, como el propio Óscar de la Hoya.

“Estoy contento, agradecido de cómo se han dado las cosas en mi carrera”, declaró Pacheco, quien creció a 10 minutos donde peleará el sábado.

El peleador angelino de 22 años causó sensación en julio pasado al dominar a Manuel Gallegos en cuatro asaltos en Monterrey, México. Ahora el hijo de Federico, de Zacatecas, y María, de Ciudad de México, intentará ofrecer otra actuación contundente contra su oponente argentino.

Pacheco, de sies pies y cuatro pulgadas de estatura, es conocido por su alcance y tremendo sentido del timing, así como unas manos potentes. Además, tiene en su esquina a uno de los promotores más influyentes, Eddie Hearn, de Matchroom, quien ha promovido varias peleas de Canelo Álvarez. Pacheco, quien firmó con Matchroom en 2018, fue parte de las veladas Canelo vs. Golovkin III y Andy Ruiz vs. Anthony Joshua II.

“Diego va camino de convertirse en leyenda. Presentarse en el YouTube Theater de Los Ángeles es sólo el siguiente paso. Está mostrando constantemente su talento”, indicó Hearn.

Un cambio grande que hizo en su carrera fue el unirse a la familia Benavidez en Seattle, Washington el año pasado. Ahí, Pacheco dijo que con los Benavidez ha aprendido mucho de disciplina, ya se va a “dormir a las 10 p.m.” y ha mejorado su dieta.

Diego Pacheco visita, junto a su esposa el YouTube Theater, donde está programado su combate del 18 de noviembre de 2023 contra Marcelo Cóceres.

(Cortesía Melina Pizano/Matchroom)

“Yo crecí en South Central y tú sabes, hay muchas distracciones”, declaró Pacheco. “Aquí en Seattle está tranquilo, nadie nos molesta o nos busca”.

En Washington vive con su novia Joanna, quien tiene seis meses de embarazo y la pareja está esperando a su primera hija. También en el gimnasio de los Benavidez entrena su hermano menor, Federico Pacheco Jr., un peso completo de 19 años con marca de 5-0, 4 KOs.

Pacheco, cuyas virtudes atléticas eran evidentes desde pequeño al jugar fútbol, básquetbol y fútbol americano, el exestudiante de Burton Academy High School ha tenido un total de siete peleas en México, incluyendo su debut a los 17 años ante Luis Carlos González en Tijuana. El pelear en territorio ajeno le ha ayudado a obtener experiencia.

Diego Pacheco ha aprendido a hacer sacrificios con el equipo de los Benavidez. (Cortesía Lina Baker)

“Muchas veces cuando la gente piensa de México piensan que los oponentes son fáciles o que no hay tanta competencia, pero la verdad que sí, hay muchos peleadores fuertes y hay varios que quieren salir adelante”, aseveró Pacheco. “Muchas veces he sido el favorito, pero la gente me abuchea. Es una experiencia que a muchos les puede afectar o desconcentrar, pero ha sido una experiencia para mí, porque me ha enseñado que no importa lo que pase alrededor hay que hacer lo que uno tiene que hacer”.

Lo mismo sucedió cuando enfrentó a Jack Cullen en su penúltima pelea en Liverpool, la cual ganó en cuatro rounds. También peleó en Arabia Saudita cuando venció en 2019 a Selemani Saidi.

Pacheco tendrá en Cóceres a un peleador muy aguerrido y con experiencia. Cóceres, de 32 años, viene de noquear a Leonel Ávila en el tercer asalto en Argentina. Es un pugilista contragolpeador, y con una derecha recta peligrosa.

“Pelearé en su patio, esto es lo que hacen los guerreros. Respeto mucho a Pacheco, es un buen peleador, pero aún es joven y tiene tiempo. Ahora es mi momento”, declaró Cóceres a los medios de comunicación al momento de anunciarse la contienda.

El originario de Santa Fe, ha perdido tres de sus últimas cinco contiendas, una de ellas ante Edgar Berlanga. Sin embargo, en su récord ha tenido rivlaes de la talla de Billy Joe Saunders, quien también lo derrotó en 2019.

“Queremos a un rival que nos haga hacer el esfuerzo y que nos haga llegar a un lugar donde no hemos llegado antes”, indicó Pacheco.

Los boletos para la pelea se pueden conseguir por Ticketmaster desde $55.