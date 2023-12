Jaime Lozano agradece el apoyo y la amistad especial que tiene con el ‘Matador’ Hernández

(Sam Hodde / Associated Press)

Show more sharing options

Jaime Lozano y la selección de México esperan cerrar el año de manera positiva con un amistoso ante su similar de Colombia en el Rose Bowl de Pasadena el 16 de diciembre (4 p.m. PT). Desde que Lozano se hizo cargo del Tri en el verano, el apoyo ha sido mixto para el exjugador de Pumas, que tuvo algunas dificultades en el camino y por lo que ganarles a los cafeteros será crucial.

‘Jimmy’ se hizo a cargo de la selección como entrenador interino previo a la Copa Oro y tras ganarla, fue ratificado como el director técnico en camino al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, tras unos amistosos, muchos señalaron que la Selección Mexicana dejó mucho que desear y ese reclamo se hizo más fuerte cuando de manera dramática aseguró un lugar en la Copa América tras derrotar a Honduras en una serie de Ida y Vuelta en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones.

Anuncio

Desde que su nombre surgió para tomar el mando de la selección, un amigo muy cercano a él pedía que la oportunidad se le diera a Lozano. Se trata de Luis Hernández, el ‘Matador’ histórico del Tri.

Lozano mostró admiración y agradecimiento a su amigo por el apoyo brindado.

“A Luis, lo admiro mucho porque, no era tan niño, pero me tocó verlo en los Mundiales y eso te marca, te marca muchísimo cuando juega tu selección y sobre todo un Mundial”, dijo Lozano a LA Times en Español en una mesa redonda en Los Ángeles. “Creo que fue en el ‘98, que le fue bastante, bastante bien, entonces desde ahí yo ya tenía una admiración hacia él”.

Lozano y Hernández no compartieron cancha como jugadores profesionales, pero el entrenador dijo que un encuentro con el exdelantero y uno de sus hijos les permitió iniciar una relación de amistad.

“Él llegó con su hijo a Tigres y resulta que yo era su ídolo… se paraba como yo, cobraba los tiros libres como yo y me decía ‘mira, enséñale y bueno, es un honor que a alguien que tu admiras, su hijo te quiera y te admira, esa fue la segunda imagen que tengo de él”, recordó el entrenador del Tri.

La amistad entre Lozano y el ‘Matador’ se fue desarrollando poco a poco y debido a que ambos tienen hijos autistas, el laso se hizo cada vez más fuerte, no solo entre ellos, pero entre sus esposas.

“Tenemos cosas en común, tenemos familia, tenemos hijos, tiene un hijo que es autista y yo también, entonces valoramos mucho eso”, dijo Hernández. “Nuestras familias están muy cercanas en ese sentido, las esposas y pues nada, apoyando a Jimmy con la selección y desearle siempre lo mejor con México”.

Ante la desesperación de Hernández por buscar respuestas sobre la situación que afrontaban junto a su esposa, acudió a Lozano quien le ofreció su apoyo.

Lozano ha sido muy abierto sobre la situación de su hijo, Luca, al igual que su esposa, Catalina Serna, quien escribió un libro sobre él llamado ‘Mi hermano Luca’ y que después fue llevado a las pantallas en un cortometraje con la voz de Eugenia, su hermana menor. Luca tiene 12 años y es el mayor de tres hermanos.

“Su hijo estaba también en ese tema y al parecer él no sabía que hacer”, explicó Lozano. “Somos humanos, más allá de la persona, de la figura, del exjugador, pues creo que estamos aquí por algo y si puedo ayudar a que lo superes de una manera más rápida, pues lo voy a hacer y mi intención fue simplemente ayudarle. No soy el especialista, no es que mi esposa sea la especialista, pero sabe mucho más y le dije que se pongan en contacto ellas y seguro va a salir todo bien”, dijo Lozano.

La pareja Hernández llevó a su pequeño de cinco años y que también se llama Luca, a distintos tipos de especialistas en busca de un diagnostico que les permitiera ayudar a su hijo. Finalmente les fue aclarado que el chico, de tres años en ese entonces, pertenecía al espectro autista.

“Perdónanos porque el proceso de adaptación del autismo no es fácil. Te amamos y no cambiaríamos nada mi amor, aunque tu autismo aún nos duela”, publicó el ‘Matador’ en sus redes sociales. “Tus diferencias son tus fortalezas, y tú mi Luca, eres el niño más fuerte del mundo. Te amamos mi vida, eres lo mejor que nos pudo haber pasado. Papá y Mamá”.