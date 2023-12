Vela sobre su futuro en LAFC: Una puerta se cierra y otra se abre… no es el fin del mundo

(Marcio Jose Sanchez / Associated Press)

Show more sharing options

El LAFC se juega la vida en la final de la Copa MLS ante el Crew de Columbus, en el Lower.com Field de Ohio, y en caso de ganar defendería su campeonato logrado en la temporada 2022 y sería el primer equipo en repetir desde el 2011.

Aunque la atención está en lo que los angelinos puedan lograr el sábado (1 p.m. PT, FOX Deportes / Apple TV), esta vez de visita, en un ambiente hostil, los reflectores brillan sobre la superestrella mexicana Carlos Vela, quien posiblemente jugará su último partido tras la finalización de su contrato después de la final.

“La vida es así, una puerta se cierra y otra se abre, al final del día no es el fin del mundo”, dijo Vela. “Lo único que realmente importa para mí ahora es el juego del sábado. Espero que podamos ganar y obtener otro trofeo”.

Mariano Trujillo: La Copa MLS podría ser el último Vela en LAFC, pero no deberían dejarlo ir



Esto dijo: https://t.co/H2cti87igV pic.twitter.com/RCcV3oaOKz — Jad El Reda (@jadelreda) December 7, 2023

Vela, quien llegó a Los Ángeles en 2017, dijo que tiene mucho que pensar y el jueves, durante el Día de Medios para la final, el capitán dejó la puerta abierta a negociar con el equipo.

Anuncio

“Mi contrato termina el domingo y no lo sé, estoy libre, tendremos conversaciones y veremos si podemos seguir, si queremos seguir, encantado de seguir, pero si no, se buscará otra oportunidad y seguir disfrutando lo poco que me queda de futbol”, señaló el mediocampista de 34 años. “Quiero decidir lo mejor, quizás uno o dos más, ya el final está cerca y hay que disfrutarlo”.

Vela se reencontrará con su excompañero Diego Rossi, quien ahora milita con el Crew. El uruguayo hizo parte del equipo angelino entre 2018 y 2022 para después unirse a préstamo con el club turco Fenerbahçe. Rossi regresó a la MLS en agosto de esta temporada.

“Tuvimos una muy buena relación cuando él estuvo con nosotros, claro, estábamos muy [dispuestos] a ayudarlo a crecer como jugador y enviarlo a Europa, a jugar a otro nivel y ahora está del lado”, dijo Vela. “El sábado, él no será mi amigo y trataremos de ganarle, tal como sucedió con [Héctor] Herrera, si tengo que ganarle lo haré porque haré lo que sea para mi equipo. Al final no importa quién está del otro lado, ya después del juego hablaremos, nos divertiremos y tendremos un buen momento con nuestros amigos y con él después de que ganemos el trofeo”.