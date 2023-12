Los Rams buscan hacer su parte para amarrar el boleto a los playoffs

(Kyusung Gong / Associated Press)

Show more sharing options

Los Rams (8-7) de Los Ángeles no pueden asegurar un puesto en los playoffs por sí solos este domingo, ya que necesitan la ayuda de los Steelers de Pittsburgh ante los Seahawks de Seattle, pero los angelinos están obligados a derrotar a los Giants de Nueva York (5-10) este domingo para mejorar sus posibilidades de clasificar a la postemporada. El juego en MetLife Stadium arranca a las 10 a.m. Hora de Los Ángeles y será transmitido por FOX y la 1330 AM en español.

Los Giants no son un equipo muy bueno, con un balance de 5-10 en la temporada, pero tampoco los Rams se pueden confiar y necesitan hacer su parte para controlar su destino en la Semana 18 ante los 49ers de San Francisco. El equipo de la Gran Manzana sorprendió a los Packers hace unas semanas y casi vence a Eagles en Navidad, demostrando que puede hacer pasar una mala tarde a cualquier equipo que se confie.

Nueva York viene de un partido de Navidad el lunes, por lo que tuvo una semana corta para prepararse mientras cambian los mariscales de campo titulares, lo que podría resultar en un desastre. Nueva York sólo ha vencido a cuatro equipos en toda la temporada: Cardinals, Commanders, Patriots y Packers. No ha doblegado a un equipo que esté por encima de .500 en esta campaña.

Anuncio

Con la victoria de los Rams sobre los New Orleans Saints, los Rams poseen la ventaja del desempate sobre los posibles equipos Comodín de la NFC Sur. Si los Rams ganan y los Seahawks pierden el domingo, Los Ángeles se aseguraría un puesto en los playoffs. Por otra parte, también hay que poner mucha atención en todo lo que suceda en la visita de los Packers de Green Bay a los Vikings de Minnesota. Una victoria de los Vikings situaría a los Packers con un récord de 7-9 y Green Bay no podría terminar con el mismo récord que los angelinos. Eso es importante ya que los Packers tienen el criterio de desempate sobre los Rams. Si los Vikings y los Packers empatan, los Rams también avanzan a los playoffs.

Pero si los Rams pierden ante los Giants, entonces la situación se complica para los muchachos de Sean McVay. Los Ángeles aún podría llegar a la postemporada con una victoria contra los 49ers y una derrota de los Vikings o Packers en la Semana 18, dependiendo de quién gane el partido de la Semana 17 entre estos dos últimos.

Los Ángeles, que tiene a Matthew Stafford jugando muy bien, ha ganado cinco de sus últimos seis juegos, y su única derrota en ese lapso se produjo como visitante en tiempo extra ante los Ravens.

* Información de NFL.com contribuyó a este reporte.