Sammis Reyes quiere volver a la NFL mientras busca expandir el futbol americano en Chile

En agosto de 2023, durante una sesión de entrenamientos con su equipo, una contusión al cerebro provocó el abrupto retiro de Sammis Reyes, el único chileno de la NFL. A solo unos meses de esa decisión, el ala cerrada de los Jaguares de Jacksonville dijo haberse recuperado completamente y quiere volver a jugar.

“Conversé con los Jags y ellos dijeron que yo estaba jugando de la mejor manera en mi vida antes de retirarme y me retiré por una razón médica”, dijo Reyes a LA Times en Español. “Busqué por todos lados sobre cómo podría volver a jugar y bajar un poco el riesgo de contusiones cerebrales. Contacté a uno de los mejores especialistas e hicimos un plan de entreno, de desarrollo, que tiene que ver con la fuerza del cuello, con la capacidad de recibir golpes y que no haya tanto ‘whiplash’”.

Reyes había sido anunciado en noviembre para ser parte de Mundo NFL, que es un programa de la liga estadounidense de futbol americano para la audiencia latina. Durante su primer mes tras la lesión, el jugador de 28 años notó que la inflamación en su cerebro había bajado notablemente y podía dormir más pacíficamente.

Unos estudios a su cerebro arrojaron que no había algún daño permanente, por lo que el volver a jugar se convertía en una realidad. La decisión no fue inmediata y lo que impulsó más su decisión fue un viaje de regreso a su país que lo terminó por convencer.

Un canal chileno lo había invitado para ser parte de la cobertura de la edición número 19 de los Juegos Panamericanos en Santiago que se disputaron entre el 20 de octubre al 5 de noviembre y el saber que estaba casi completamente recuperado y el estar tan cerca de tantos deportistas que lo “inspiraron” le despertó nuevamente esas ganas de volver a las canchas.

“Ver los partidos desde la pantalla, comentando los partidos, yendo al terreno [de juego] a hacer entrevistas, teniendo conversaciones con deportistas… en realidad yo me sentía super raro porque iba a hacer entrevista y terminaba la atleta casi entrevistándome a mí y era algo muy chistoso”, recordó Reyes. “Cuando entrevistaba a una corredora que ganó los 200 metros planos, Martina Weil, el público, estaba [ovacionándonos] a los dos, entonces fue una dinámica muy diferente… lo pasé muy bien, fue muy entretenido, pero como decía, fue una conversación que partió con eso, el ver a las atletas ganar y el ver sus emociones después de la competencia”.

Aprovechando su presencia en Chile, Reyes visitó el Teletón, que es un reconocido evento de caridad para “potenciar y promover un cambio de actitud en pro de la dignidad de las personas con discapacidad” y que se celebra anualmente desde su creación en 1978.

“El ver a niños y niñas no poder caminar, no poder hacer cosas que para nosotros son super cotidianas, también me dio un poquito de perspectiva de que yo tengo una oportunidad única de jugar en la liga competitiva de futbol americano más grande del mundo y no me la quiero perder”, estipuló el oriundo del puerto de Talcahuano.

Chile es mayormente conocido por el futbol y Reyes es una de esas raras excepciones que, gracias a su capacidad física e intelecto para los deportes, le permitió llegar a la NFL por medio de su programa internacional (IPPP) y firmar con el Washington Football Team.

Actualmente no existe una liga profesional de futbol americano en Chile, según Reyes, solo hay ligas amateurs, incluso para mujeres.

“Ellos juegan porque aman el deporte… a mí me llegan mensajes todos los días de jugadores de futbol americanos en Chile”, señaló Reyes. “Muchos de ellos que quieren jugar porque yo jugué y que conocieron el deporte porque yo jugué y me preguntan todos los días ‘¿cómo lo hago para irme a Estados Unidos a vivir, para tal vez conseguir una beca? ¿cómo lo hago yo para empezar en el futbol americano? Muchos equipos de mujeres también. Hay como siete u ocho equipos de mujeres en Chile que viajan, uno recién fue al Mundial. Así que existe la pasión por el deporte. Obviamente no está al igual de expandido en el país como lo es el futbol, el que todos conocemos, pero sí existe un centro aquí y allá donde se practica el deporte y le apasiona mucho y lo ven todos los fines de semana”.

Aunque la mayor parte de su vida jugó otros deportes como el básquetbol, en el que incluso fue parte de la selección nacional chilena, Reyes encontró el camino al futbol americano y espera que muchos más sigan sus pasos. Uno de sus propósitos a futuro, es el de elevar la presencia del futbol americano ante los chilenos.

“Me encantaría volver en realidad con la NFL, con un proyecto en conjunto donde podamos hacer algo”, dijo Reyes. “Y no sé si es necesariamente en Chile, me gusta siempre hablar de Latinoamérica como en conjunto, porque creo que los valores son los mismos. Todos mis amigos son de todas partes de Latinoamérica, entonces creo que somos una gran familia y, como la NFL, tenemos que capitalizar en los valores que tenemos en conjunto como latinos”.