Guinea le pide a su afición que celebre con mesura tras muerte de aficionados

La selección de Guinea le pidió a sus aficionados que “celebren con cuidado” después de que varios seguidores fallecieron en accidentes de tráfico en su país tras la victoria del equipo ante Gambia en la Copa Africana de Naciones.

“Estamos extremadamente tristes por la pérdida de algunos de nuestros seguidores durante las celebraciones por la victoria ante Gambia. Celebren con cuidado y cuídense a ustedes mismos’, publicó la Federación del país el domingo por la noche en la red social X, antes conocida como Twitter.

La Federación además compartió un video del entrenador y jugadores pidiendo calma.

El portavoz de la Federación Amadou Makadji le dijo a BBC Sport Africa que seis personas fallecieron y más personas resultaron lesionadas después de que aficionados se dirigieron a las calles en Guinea para celebrar en autos y motocicletas la victoria del viernes.

Guinea venció 1-0 a Gambia para tomar un paso importante para alcanzar los cuartos de final en el torneo que se disputa en Costa de Marfil.

“Lo importante es que nuestros aficionados y el público celebre de forma mesurada”, indicó Makadji. “Tienen que ser muy cuidadosos de no ponerse en peligro debido a que la meta del fútbol es que se disfrute y no deje a las familias desconsoladas. No queremos lamentar más muertes para que todos podamos disfrutar, pero que se cuiden para que nada les pase”.

“Guinea es un país en la que la gente es muy, muy apasionada por el fútbol y viven el fútbol como en ningún otro lado del mundo”.