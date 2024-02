Mbappé comunica al PSG que se irá del club al final de la temporada

(Michel Euler / Associated Press)

Kylian Mbappé ha comunicado el Paris Saint-Germain su intención de abandonar el club al final de la temporada.

El astro francés informó el jueves al presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi que no seguirá en el club cuando finalice su contrato, al final de esta temporada, confirmaron el jueves a The Associated Press dos personas con conocimiento de la situación.

Ambas fuentes pidieron no ser identificadas al no estar autorizadas para pronunciarse públicamente

Mbappé, considerado como uno de los mejores jugadores del mundo, no indicó cuál será su próximo club, señaló una de las personas.

El PSG declinó manifestarse, pero una segunda persona al tanto de la decisión de Mbappé indicó que los términos de su salida se seguían negociando con el club y que el comunicado oficialmente no será difundido hasta que todo eso sea finalizado.

En la mira del Real Madrid durante mucho tiempo, el delantero será agente libre al término de la campaña y haber cumplido etapa de siete años con el PSG.

Mbappé informó al club el año pasado que no iba a activar la cláusula que le permitía prorrogar el contrato que firmó en 2022

Cuando firmó ese último acuerdo, el PSG le mostró en el Parque de los Príncipes con una camiseta estampada con el 2025 — pese a que el actual contrato se estiraba hasta 2024, más la opción de un año adicional.

Aunque el Madrid asoma como el destino más seguro para Mbappé, su salida del PSG debe encender una puja con otros clubes ávidos de fichar al astro de 25 años de edad que se consagró campeón mundial en Rusia 2018.

Mbappé llegó al PSG en 2017 procedente de Mónaco en una operación por 190 millones de dólares. Llegó al mismo tiempo que Neymar, cuyo fichaje le costaría al PSG un monto récord de 222 millones de dólares desembolsados al Barcelona.

En 2021, el PSG rechazó una oferta de 190 millones del Madrid por el atacante, que optó por firmar su actual contrato.

Mbappé se suma a la lista de astros que abandonan al club parisino en tiempos recientes, siguiendos los pasos de Lionel Messi y Neymar el año pasado. El rutilante trío de atacantes coincidieron dos años, pero ni siquiera fueron capaces de alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones. El PSG naufragó en los octavos de final en ambos años, primero ante el Madrid y luego contra el Bayern Múnich.

Durante su paso con el PSG, Mbappé ganó cinco títulos de la liga francesa. Pero no ha podido consagrarse en la Liga de Campeones.

Cuando el PSG alcanzó la final europea en la temporada de 2020, abreviada por la pandemia, perdió 1-0 ante el Bayern, con Mbappé y Neymar pasando inadvertidos.

Mbappé aún podría irse a lo grande si se consagra en el torneo de clubes más emblemático de Europa esta temporada. Firmó un gol en la victoria del PSG por 2-0 ante la Real Sociedad al abrir la serie de octavos. Extendió a 243 su cosecha récord de goles con el club en apenas 290 partidos, incluyendo 38 en la Liga de Campeones.

También suma 93 asistencias con el PSG, tercero en la tabla histórica del club.

La decisión de Mbappe completa una novela que ha dejado en segundo plano su último año en el club.

El PSG ha cambiado de estrategia en los últimos 12 meses tras las salidas de Messi y Neymar.

Después de años atosigado por problemas de violencia y malos resultados, el PSG se transformó cuando Qatar Sports Investments le adquirió en junio de 2011. El PSG ha arrasado en Francia tras atraer a varios de los mejores futbolistas del mundo, con Zlatan Ibrahimovic, Mbappé, Neymar y Messi. Pero se ha apartado de ese modelo con fichajes de jugadores como Randal Kolo Muani y Bradley Barcola el año pasado.

Mbappé siempre ha sido visto en el Madrid como el sucesor ideal de Karim Benzema, quien salió del club español para fichar con el club saudí Al Ittihad el año pasado.

Resta por ver si el PSG podrá encontrar con un sucesor para Mbappé.