De UCLA a Tigres, Maricarmen Reyes sigue brillando en Liga MX sin olvidar a su comunidad

Los últimos meses han sido de ensueño para Maricarmen Reyes, campeona del fútbol universitario a nivel nacional con UCLA y actual monarca de goleo individual en la Liga MX Femenil.

Reyes, nacida en Fountain Valley y críada en Santa Ana, California, firmó con Tigres en enero de 2023 después de ganar el campeonato nacional con las Bruins en el exigente futbol universitario de Estados Unidos. La atacante anotó el gol que le dio a UCLA el segundo título nacional en la historia de esa universidad por 3-2 en un dramático partido ante Carolina del Norte en la final celebrada en diciembre de 2022.

Tras festejar ese ansiado campeonato con UCLA, Reyes siguió el camino de su excompañera en las Bruins, Mia Fishel, quien firmó y triunfó con Tigres de la Liga MX antes de irse al Chelsea de Inglaterra.

De acuerdo a Reyes, la mexicoamericana quería jugar como profesional en un equipo que tuviera ambiciones de títulos y en una liga que representará un reto para ella.

Reyes aprendió a ser fuerte mentalmente durante su carrera universitaria pues tuvo varias lesiones después de brillar en su primer año en UCLA en 2018. En 2019 anotó tres goles en 11 partidos.

“El acudir al colegio en UCLA creo que fue lo mejor que me pudo pasar porque ganamos el campeonato y vine aquí en un equipo que está lleno de campeonas y es lo que quería”, indicó Reyes en entrevista con LA Times en Español. “Quería ponerme retos en algún lugar en México y pensé que Tigres era perfecto para eso”.

“Obviamente el estar en UCLA fue un sueño, es algo que yo aprecio mucho. Jugué cerca de casa, hice muchas amigas, y también el programa de la escuela fue increíble y en fútbol también han salido muchas buenas jugadoras”, añadió Reyes.

Maricarmen Reyes jugó en UCLA con el número 24 en honor a Kobe Bryant. (Cortesía Percy Anderson/UCLA)

“En UCLA el slogan es ‘aquí hacemos campeones’, es algo que yo veía todos los días”, declaró Reyes, quien destacó a sus compañeras Jessie Flemming (Portland Thorns y selección de Canadá) y Ashley Sánchez (North Carolina Courage y selección de Estados Unidos). “Jugué con muchas muchachas talentosas y también muy buenas personas. Sabía que el jugar ahí me iba a llevar al siguiente nivel”.

Actualmente, la mediocampista atacante tiene 50 partidos oficiales con Tigres, en los que ha anotado un total de 26 goles. En Tigres ha encontrado una nueva posición, de goleadora. Y en su primera temporada entregó resultados: Reyes empató con Alicia Cervantes en la cima de goleo individual con 15 dianas y se convirtió así en la tercera futbolista del club regio en proclamarse campeona de goleo. Además, sus goles ayudaron para que las “Amazonas” ganaran en el recién concluido torneo Apertura 2023 cuando Tigres se coronó al vencer a la entonces campeonas defensoras, las Águilas del América. Tigres arrolló durante todo el campeonato de la Liga MX al liderar la tabla con 44 puntos en 17 partidos, en la que perdió solamente un partido.

Maricarmen Reyes de Tigres UANL celebra con Belén Cruz de Tigres UANL después de anotar el segundo gol del equipo durante el partido final de ida entre América y Tigres UANL como parte del Torneo Apertura 2023. (Hector Vivas / Getty Images)

“Obviamente no hubiera metido tantos goles”, declaró Reyes con una sonrisa, al hablar sobre su cambio de posición. “Fue algo que necesitabamos en ese momento, no teníamos a una número 9 y fui afortunada de estar saludable y jugar en esa posición. No pensé que iba ser campeona de goleo, fue algo que no me imaginé por ser la primera vez que juego aquí, pero viéndolo desde otra perspectiva, estoy contenta de que ganó mi equipo el campeonato”.

Tigres es el equipo más ganador en la historia de la Liga MX Femenil con seis títulos. Actualmente Tigres es líder del torneo Clausura 2024 en la Jornada 7.

En el equipo de la UANL, Maricarmen tiene de compañeras a varias jugadoras destacadas como Greta Espinoza, Stephany Mayor, Nayeli Rangel, Anika Rodríguez, Alison González y la reciente contratación, Jenni Hermoso, actual campeona del mundo con España.

🔥😮‍💨El doblete se le dió a @reyeszmari con este gol de derechazo. ¡Incomparable Maricarmen! pic.twitter.com/8AMkFNpxgP — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) February 10, 2024

“Obviamente es una jugadora diferente. El poder preguntarle cosas sobre fútbol es algo bueno porque tiene tanta experiencia”, indicó Reyes sobre tener a una campeona del mundo en su equipo. “Es la belleza del deporte, que puedes aprender de tanta gente buena. Soy afortunada de estar aquí y experimentar eso”.

Sin embargo, el jugar y vivir en México no ha sido todo color de rosa para Reyes pues la vida es muy diferente a la de California. En Monterrey, no tiene un auto y aún considera complicado manejar en esa ciudad.

“No diría que estoy totalmente acostumbrada, pero ya tengo un año aquí. Es el primer año que estoy realmente fuera de casa”, declaró Reyes, cuyas amigas de selección nacional y excompañeras a nivel colegial le ayudaron a sentirse como en casa en México.

Su familia también la mantuvo con los pies sobre la tierra y la visitaron mucho, en especial su madre y padre.

“El jugar en México obviamente es diferente que en Estados Unidos. Me retó en muchas formas. El juego es muy diferente y está mejorando cada día más. El que yo pueda ajustarme a ello y que pueda ajustarme a mis compañeras, eso hace que sea muy afortunada”, comentó Reyes.

Regresa a su comunidad

La graduada de la preparatoria Segerstrom High, en su natal Santa Ana, quiere seguir jugando en la Liga MX y sobre todo, seguir siendo una buena persona e inspirar a las jóvenes. En Santa Ana es parte de un programa después de escuela que sus hermanos Jorge y Óscar Reyes, crearon. En este programa los niños y niñas del Distrito Escolar de Santa Ana aprenden a desarrollar su fútbol y también sus habilidades escolares. Los hermanos Reyes han querido hacer esto en el Distrito Escolar de Santa Ana, pues es dónde ahí acudieron. A ellos se han unido varios entrenadores de la comunidad, incluyendo Maricarmen y el jugador de la MLS, Frankie Amaya.

La Academia se asoció con la Ciudad de Santa Ana, que les facilitó las canchas para bajar los costos de inscripción para las familias. El programa también provee actividades en los que los padres puedan ayudar y pagar por la participación de sus hijos. La Academia tiene niños desde la Sub-4 a la Sub-19, así como equipos femeniles.

“Nosotros somos de aquí de Santa Ana y hay muchos niños de bajos recursos. Lo que La Academia quiere hacer es darle las mismas oportunidades a esos niños de bajos recursos. Queremos darle oportunidades a esos jugadores de familias que dejaron fuera, que no tenían el dinero para jugar en club”, dijo Óscar Reyes, exjugador de UCLA y hermano de Maricarmen, quien es uno de los directores de La Academia, junto a Jorge, un graduado de Cal State Fullerton, donde fue asistente técnico del equipo colegial.

Maricarmen Reyes (de frente) junto a niños de La Academia en Santa Ana, California. (Foto cortesía Distrito Escolar de Santa Ana)

De acuerdo a Óscar, la intención es que los equipos de univeridades de élite como UCLA y UC Berkley, se fijen en jugadores de la comunidad de Santa Ana, a pesar de no tener los recursos para jugar a nivel club. Una de las metas de La Academia es tener sus propias canchas, para poder seguir con sus proyectos de forma interrumpida.

El programa provee no solamente entrenamientos, pero también talleres para que los niños destaquen académicamente y también clases con los padres de familia. Entre las actividades incluyen presenciar partidos de UCLA y Cal State Fullerton y otras universidades, así como pláticas con entrenadores de esas escuelas.

“Nuestro curriculum está basado en el fútbol a nivel alto. Lo hemos visto, a nosotros como Latinos nadie nos enseña a fortalecer nuestra mentalidad. Igual les damos apoyo académico. En Estados Unidos, para jugar a un nivel alto futbolístico, también depende mucho académicamente. Se abren más puertas si tienes buenos grados”, indicó Óscar sobre el programa que ayuda a más de 300 niños actualmente.

Óscar Reyes, un exjugador de UCLA y hermano de Maricarmen Reyes, está ayudando a niños del Distrito Escolar de Santa Ana a sobresalir en el fútbol y en la escuela. (Foto Cortesía La Academia)

“Sé que hay tanto jugador bueno que no tiene la guía adecuada. Quiero ser una voz en mi ciudad”, declaró Maricarmen. “Hay tanto talento en mi ciudad que la gente no ve. Si eres de Los Ángeles o vives en el área sé que te has dado cuenta”.

Para más información sobre La Academia, puede visitar aquí.