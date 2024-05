Sin pensar en el retiro, Alfredo Angulo ahora prueba suerte en peleas a puño limpio

(Danny Moloshok / Associated Press)

Contrario a lo que muchos creen, Alfredo Angulo no está retirado. No pelea desde hace casi cuatro años, pero en su regreso este fin de semana entrará a una modalidad similar al boxeo, pero sin guantes.

A sus 41 años, Angulo decidió firmar con Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) debido a que conocía a uno de los ejecutivos en su carrera como boxeador.

BKFC hará su debut en Los Ángeles en el evento KnuckleMania 4, que se celebrará este sábado, 27 de abril, en el Peacock Theater en L.A. Live en una función que será transmitida en Pago por Evento (6 p.m.). El mexicano enfrentará a Jeremiah Riggs, con un récord de 2-2 en BKFC.

En el combate estelar será en peso mediano con Mike Perry (4-0), un expeleador de UFC, enfrentando al excampeón mundial de peso mediano de la BKFC Thiago Alves (2-0), un veterano de UFC.

La última contienda de boxeo de Angulo fue en 2020 cuando sufrió una derrota por decisión unánime ante Vladimir Hernández en el entonces Microsoft Theater de Los Ángeles. Antes de eso había vencido a Peter Quillin el 2019 por decisión dividida en Bakersfield y a Evert Bravo por nocaut en Carson. Han pasado 10 años desde que enfrentó a un Canelo Álvarez entonces en ascenso.

Para él, sus últimos cuatro años de inactividad han sido muy difíciles.

“Han sido bastante duros porque no hacerlo por tanto año y dejar de hacerlo de la noche a la mañana, sí se me complicó un poquito, la verdad. Pero gracias al apoyo de mi esposa y de la gente que ha estado alrededor mío, lo hemos ido superando poco a poco”, expresó Angulo en entrevista con LA Times en Español.

Alfredo Angulo durante la pelea ante Saúl Álvarez en 2014. (Eric Jamison / Associated Press)

Para Angulo, el ingresar a BKFC ha sido algo que lo renovó, pues había extrañado mucho prepararse para una pelea, y en especial, espera con ansias escuchar que la gente coree el nombre de “Perro, Perro”.

“Hay algo que yo nunca les voy a poder pagar con nada en el mundo, que es el escuchar a la gente que corea el nombre del ‘perro’ o que me den ese apoyo que siempre me han dado durante toda mi carrera. Yo nunca les voy a poder pagar eso más que con buenos espectáculos, como siempre los he acostumbrado”, declaró el oriundo de Mexicali, México.

Angulo ostentó el título interino de peso semipesado de la Organización Mundial de Boxeo de 2009 a 2010, el cual defendió una vez contra Joel Julio por KO en el undécimo asalto.

Alfredo Angulo (izq.) enfrentará a Jeremiah Riggs este sábado en su debut en BKFC. (Foto cortesía BKFC)

En 2004, Angulo representó a México en los Juegos Olímpicos en el peso mediano. Se ha enfrentado a rivales de la talla de Canelo, Sergio Mora, Every Bravo, Quillin, James De La Rosa y muchos más.

Angulo no ha cerrado el capítulo del boxeo, aunque por ahora solamente tiene en mente destacar en BKFC y convertirse en el primer mexicano en ser campeón en esta organización.

“Ahora lo que está en mi cabeza es la oportunidad nueva que tenemos en BKFC y coronarme campeón del mundo en esta en esta nueva disciplina y solamente Dios dirá si sale una oportunidad en el boxeo”, explicó Angulo.

“Yo creo que en cualquier deporte hay riesgo, ya sea en el UFC, en el boxeo, en cualquier deporte que sea de contacto existe un riesgo y por lo cual entrenamos arduamente y nos mantenemos fijamente en el gimnasio como debe ser para tratar de evitar cualquier situación” — Alfredo Angulo, boxeador y ahora peleador de BKFC

Previo a su duelo ante Canelo, Erislandy Lara en 2013 le propinó una seria lesión en el ojo izquierdo y luego recibió mucho castigo en su enfrentamiento un año después ante Álvarez. Al hablar del peligro de participar en BKFC, donde se pelea a puño limpio, Angulo dijo que hay riesgos en todos los deportes de contacto. Angulo fue conocido en el boxeo como un fajador, quien no temía recibir golpes con tal de conectar una alta cantidad también.

“Yo creo que en cualquier deporte hay riesgo, ya sea en el UFC, en el boxeo, en cualquier deporte que sea de contacto existe un riesgo y por lo cual entrenamos arduamente y nos mantenemos fijamente en el gimnasio como debe ser para tratar de evitar cualquier situación”, expresó Angulo.

En la actualidad, Angulo también tiene junto a su esposa un negocio de comida saludable, de nombre Orange Meal Prep.