América gana el clásico a Chivas y avanza a la final para buscar el bicampeonato

Sin retomar las notas altas que alcanzó en el torneo regular, América está de vuelta en una final. Israel Reyes anotó en el segundo tiempo y las Águilas superaron el sábado 1-0 a Chivas en el clásico mexicano, con lo cual selló su pase a la final del torneo Clausura.

El zaguero mexicano aprovechó un balón que le peinó Igor Lichnovsky tras un tiro libre que el también chileno Diego Valdés envió hacia el área a los 59 minutos.

Hasta ese momento, América tenía de cualquier forma el boleto en la mano rumbo a las semifinales, luego de igualar sin goles en el encuentro de ida, disputado en la ciudad occidental de Guadalajara.

El tanto dejó la serie prácticamente resuelta. Las Chivas quedaron obligadas a marcar dos tantos en el Estadio Azteca para avanzar, pues un empate en el global daba la clasificación a las Águilas, en virtud de su mejor ubicación en la tabla durante la campaña regular.

“Una final más, importante estar en este club. Yo no creo que podamos conquistar todos los títulos que juguemos, pero lo importante es pelearlos”, dijo el entrenador brasileño André Jardine. “Son 10-11 años en los que América no estaba en finales consecutivas, si bien no siempre jugamos como queremos, porque los jugadores no son robots”.

América, uno de los dos equipos más populares del país, buscará su 15ta corona ante el ganador de la serie entre Cruz Azul y Monterrey que se dirime el domingo por la noche.

Si las Águilas se imponen en la final se unirán a Pumas, León y Atlas como equipos que lograron repetir el campeonato desde que se instauraron los torneos cortos en México en 1996.

“También hay un rival que consigue neutralizarte, fue lo que pasó en el primer partido, hoy voy a hablar de las cosas buenas, siempre controlado, siempre yendo al frente, el 0-0 nos servía, pero estuvimos siempre más cerca del gol, nos toca disfrutar, darnos el derecho de celebrar, ya el lunes pensaremos en la final”, agregó el brasileño.

Para Chivas, la derrota lo deja en la antesala de una final a la que accedió apenas hace un año en el Clausura 2023, pero también alarga una sequía de títulos que se remonta al torneo Clausura 2017.

“Tuvimos las situaciones, con el inicio del partido fuimos directos, teníamos que buscar el gol, una pelota a balón detenido, era un arma que ellos tuvieron, entramos en desesperación, toca seguir trabajando, volver a iniciar, descansar, pretemporada y seguir trabajando”, dijo el entrenador argentino Fernando Gago.

Apenas un minuto antes del gol, Gago —quien tomó las riendas del Guadalajara en este torneo— había buscado arriesgar en busca del tanto que requería. Envió a la cancha a Javier “Chicharito” Hernández.

Pero el tanto fue un golpe psicológico inmediato, del que los visitantes no lograron reponerse. Y Hernández, el goleador histórico de la selección mexicana, no aportó mejoría al funcionamiento del ataque del Guadalajara.

Lo más cerca que las Chivas estuvieron de marcar fue un disparo al travesaño por parte de Roberto “Piojo” Alvarado en el primer tiempo.

Hubo revancha para el equipo de la capital, eliminado hace prácticamente un año en estas mismas instancias y en el mismo recinto por el Guadalajara.