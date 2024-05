Miguel Rojas y Dodgers brindan alegría y calzado deportivo a niños de Inglewood 

Show more sharing options

El venezolano Miguel Rojas asegura que uno de los aspectos que más disfruta como jugador de béisbol es interactuar con niños, pues le pone en perspectiva muchas cosas que no ve en su “burbuja” de pelotero profesional.

Este martes, Rojas, la Fundación de los Dodgers de Los Ángeles (LADF, por sus siglas en inglés) y el programa Shoes That Fit (STF) entregaron 600 pares de calzado deportivo a cada estudiante de la Academia Payne STEAM en Inglewood, California. El infielder ayudó a distribuir calzado entre los estudiantes.

“Estamos dando zapatos a los niños que lo necesitan y también uno está aquí para que les dé motivación y que sigan adelante”, declaró Rojas, de 35 años. El originario de Los Teques, Venezuela, recordó que cuando era pequeño se inspiraba mucho cada que veía a peloteros profesionales desde las gradas, lo que lo animó a buscar el sueño de ser un atleta profesional.

Por esa misma razón, la Fundación de los Dodgers también ofreció boletos para que los estudiantes puedan acudir a un juego del conjunto angelino.

“Queremos que no solamente sean fanáticos de los Dodgers, sino también del béisbol en general”, expresó Rojas. “Esto nos pone en perspectiva muchas de las cosas que no vemos todos los días. Es una gran oportunidad para nosotros el ver otra cara del mundo porque prácticamente estamos metidos en una burbuja que no nos deja ver muchas cosas”.

La financiación del calzado procede de los esfuerzos de recaudación de fondos del Día Inaugural 2023, en el que se juntaron 93,000 dólares en beneficio de Shoes That Fit. Esta organización tiene como objetivo el proporcionar más de 2,000 pares de zapatos a jóvenes de Los Ángeles, lo que coincide con el objetivo de LADF de apoyar la prevención de la falta de vivienda y las necesidades básicas.

“Nuestra primera parada es aquí en Inglewood, para darle a esta increíble escuela 600 pares de zapatos nuevos. Son necesidades básicas, los zapatos son tan caros en estos días. Sabemos que les va a dar confianza para estar con energía, para levantarse y aprender”, indicó Chaitali Gala Mehta, COO de la Fundación de los Dodgers. “Desde 2019, hemos invertido en Shoes That Feat más de 180,000 dólares con ellos para poder entregar calzado a todos en Los Ángeles. Hemos estado buscando las escuelas que más lo necesitan y las que se pueden beneficiar de esta gran inversión de tener nuevos zapatos”.

Samuel Martínez, un profesor en la escuela de Inglewood en los últimos 26 años, dijo que pocas veces había visto a los Dodgers hacer algo así en persona. El martes, cambió su perspectiva.

“Son tiempos muy difíciles. Los padres no tienen lo suficiente para comprarles a sus hijos un par de tenis. Ayuda mucho a la comunidad, a motivarlos, a que los niños estén contentos”, declaró Martínez. “Agradezco este gesto de escogernos, nos sentimos muy privilegiados de que hayan escogido esta escuela”.

“Es importante que lo hagan los Dodgers porque se ve que les interesan a los latinos, a los afroamericanos, a las minorías”, añadió Martínez.

Esta es la primera de tres distribuciones de LADF y STF a través de Los Ángeles, con las próximas dos activaciones programadas para el 24 de agosto en Salt Lake Park en Huntington Park y el 31 de agosto en Heartwell Park en Long Beach.