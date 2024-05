Tres futbolistas renuncian a selección femenina de Argentina por mala alimentación y falta de pago

(Alessandra Tarantino / Associated Press)

Tres futbolistas de Boca Juniors renunciaron a la selección femenina de Argentina tras denunciar un destrato de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una señal de que la disparidad con sus colegas hombres persisten a pesar de la profesionalización del fútbol femenino hace cinco años.

La arquera Laurina Oliveros, la defensora Julieta Cruz y la mediocampista Lorena Benítez, habituales titulares del seleccionado dirigido por Germán Portanova, oficializaron su decisión este lunes justo en coincidencia con el inicio de los entrenamientos de la Albiceleste de cara a los amistosos contra Costa Rica el próximo viernes y el lunes 3 de junio.

“Llega un punto que cansan las injusticias, que cansa no ser valorada, no ser escuchada y peor aún ser humilladas”, expresó Cruz en su cuenta de Instagram. “Se necesitan mejoras en la selección argentina femenina de fútbol y no hablo solo desde lo económico, hablo de entrenar y tener un almuerzo, un desayuno”.

Cruz y Benítez denunciaron que durante las prácticas con la selección no reciben una alimentación acorde con un deporte de alto rendimiento — “recibimos al finalizar el entrenamiento un sándwich de jamón y queso con una banana” — y que AFA les comunicó que no las pagará el viático correspondiente a los amistosos contra Costa Rica porque se disputan en Buenos Aires.

“Pero a nuestras familias si cobrarles 5.000 pesos (equivalente a cinco dólares) el ingreso al estadio”, donde se disputarán los amistosos contra las ticas, lamentó Benítez.

“Y así millones de cosas que hemos pasado, siendo bo... (insulto) una y otra vez”, acotó la volante de Boca.

La arquera Oliveros publicó en Instagram una serie de fotografías suyas en blanco y negro con la camiseta de la selección argentina, acompañada por la frase: “Con el corazón partido y mil ilusiones que se esfuman de a poco. Que las generaciones que vienen puedan disfrutar y ser felices corriendo atrás de la redonda, como quizás en algún momento lo fuimos nosotras”.

La AFA declinó comentar sobre los dichos de las jugadoras que militan en Boca, líder de la liga femenina local.

Argentina ya había sufrido tiempo atrás la deserción de varias referentes, como Estefanía Banini, considerada la mejor futbolista argentina de todos los tiempos, pero que habían evitado pronunciarse públicamente sobre las razones.

La mediocampista del Atlético de Madrid se solidarizó este lunes con sus colegas. “Cuestión de tiempo. Gracias por animarse a hablar”, escribió en la red social X.

El trasfondo es que la promocionada profesionalización del fútbol femenino en 2019, como consecuencia de una huelga previa de jugadoras, no repercutió en un mayor desarrollo ni achicó la brecha salarial con el fútbol masculino.

“Sinceramente vestir la camiseta de la selección argentina es lo más lindo que hay, representar a mi país es lo más lindo que hay. Pero también es lindo que valoren nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio para poder estar ahí de la mejor manera”, concluyó Benítez.