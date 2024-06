Mbappé proclama ‘inmenso placer’ de irse a Real Madrid tras ‘violento’ adiós al PSG

Kylian Mbappé proclamó el martes su “inmenso placer” de finalmente incorporarse al Real Madrid y comentó que su etapa en Paris Saint-Germain tuvo un triste desenlace.

El Madrid logró cristalizar el tan esperado acuerdo con el astro francés, un matrimonio entre un prolífico goleador y el club de España que acaba de ampliar a 15 su cosecha récord de títulos en la Liga de Campeones.

“Ya todo el mundo conoce la noticia. Es oficial. Seré un jugador del Real Madrid durante al menos las próximas cinco temporadas. Es un inmenso placer, un sueño hecho realidad, muy emocionante”, declaró Mbappé en una rueda de prensa en Metz, donde Francia enfrentará a Luxemburgo el miércoles en un amistoso previo al Campeonato Europeo.

Anuncio

“Estoy muy feliz, aliviado y extremadamente orgulloso de unirme a un club en el que siempre he soñado estar”, añadió. “Estoy muy emocionado de ir a este gran club, el mejor del mundo”.

La etapa de siete años de Mbappé en el PSG acabó mal, con una última temporada que inició y terminó cargada de tensión.

Fue marginado de la gira de pretemporada a Japón en julio por negarse a firmar una extensión de contrato. También fue apartado del primer equipo ante la insistencia del PSG de que no podía irse como libre.

Mbappé no fue convocado para la primera fecha de la liga francesa y llegó a temer que se perdería toda la temporada.

“Me hicieron entender de manera muy clara que no iba a jugar en el PSG (en esa temporada). Me lo dijeron a la cara. Me hablaron con violencia, me lo dijeron”, señaló Mbappé, quien alabó que el técnico Luis Enrique y del director deportivo Luis Campos intervinieron a su favor. “Sin ellos no habría vuelto a jugar”.

Mbappé notificó al presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, en febrero que se marcharía al final de la temporada.

Pero cuando el jugador oficializó que no firmaría otro acuerdo con el PSG, lo hizo con un video que difundió en las redes sociales y no mediante el departamento de comunicaciones del club.

El PSG no organizó una ceremonia de despedida a Mbappé en su último partido en casa ante Tolosa, y recibió abucheos por parte de un sector de la grada.

“No estaba inconforme en el PSG, eso sería escupir en la sopa (ser un malagradecido)”, dijo Mbappé. “(Pero) ciertas cosas y ciertas personas me hicieron sentir mal”.

Mbappé declinó dar nombres.

Aunque firmó 44 goles en 48 partidos, y con un doblete liga-copa en el plano doméstico, Mbappé no siempre mostró su mejor versión durante la temporada.

Se fue sin marcar en ambos partidos de las semifinales de la Liga de Campeones, instancia en la que el PSG fue eliminado por el Borussia Dortmund.

“No hay excusas para algunas de mis actuaciones”, indicó el delantero. “No estuve al mismo nivel. Pero el haber podido jugar y ganar trofeos me llenó de orgullo. Pero lo seguro que el año que viene no me conformaré con un año como éste”.