Fernando Batista le cambia la cara a Venezuela que apunta alto en la Copa América

Hace poco más de un año, los dirigentes del fútbol venezolano decidieron dar un golpe de timón y relevaron al experimentado entrenador argentino José Pekerman con su compatriota Fernando Batista, quien había conseguido buenos resultados con la selección Sub23.

El cambio ha rendido dividendos en un buen arranque de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2025 y ahora en la Copa América.

Con el “Bocha” Batista al mando, Venezuela está disfrutando la primera victoria de su historia ante México, al ganarle 1-0 la noche del miércoles. El triunfo aseguró su pase los cuartos de final del torneo continental cuando les resta un partido en la primera ronda.

“Estamos felices de darle una alegría al pueblo venezolano, tratamos de jugar para eso, pero hay que estar tranquilos y con los pies sobre la tierra, hay que seguir con humildad y con trabajo”, dijo Batista, quien fue asistente de Pekerman. “Hoy lo disfrutamos, pero ya mañana estamos pensando en Jamaica”.

Desde su llegada al banquillo, en marzo del año pasado, luego de ganar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Batista ha dirigido en 14 partidos a la Vinotinto absoluto, perdiendo un encuentro de las eliminatorias ante Colombia y un amistoso ante Italia.

Su campaña en Estados Unidos ha tenido como figuras al veterano atacante Salomón Rondón, el temple del arquero Rafael Romo. La movilidad de Jeferson Soteldo con el balón y el descaro de Eduard Bello en el ataque. Rondón hizo de penal el gol para vencer a México y participó en los goles de Bello y Jhonder Cádiz para vencer 2-1 a Ecuador en el debut.

Batista no se margen para celebrar los buenos resultados. Por lo pronto, quiere que su equipo no se distraiga y asegura el primer lugar del Grupo B cuando enfrente a Jamaica el próximo domingo en Austin, Texas.

“Cuando ganas hay que disfrutarlo porque es un poco duro el camino de esto, pero internamente hay que cambiar el chip porque el domingo es otra final de las que nos propusimos en el torneo”, añadió el entrenador.

Venezuela avanzó a cuartos de final de una Copa América por tercera ocasión en sus últimas cuatro participaciones. De por medio, únicamente en Brasil 2021 quedó fuera en la primera ronda.

“Nosotros vamos a lo de nosotros, intentamos hermetizar lo que es el exterior, para nosotros es complicado por las redes sociales, pero tratamos de que el mensaje interno sea positivo”, dijo Rondón. “Venimos logrando cosas positivas, pero hay que tocar tierra porque sigue Jamaica”.

Si la Vinotinto logra un empate o triunfo ante los jamaiquinos el próximo domingo amarrará la punta del Grupo B y un cruce con el segundo sitio del A, que por ahora pertenece a Canadá. Si pierden y México o Ecuador ganan su partido por goleada, podrían ceder la punta y su choque sería ante la favorita Argentina.

“Mañana entrenaremos después de que el cuerpo médico nos diga cómo está cada jugador, ganamos y clasificamos, pero no podemos relajarnos”, agregó Batista. “Los jugadores saben que no me gusta relajarnos más allá de estar clasificados”.

Venezuela tiene como mejor resultado histórico en una Copa América el cuarto sitio que consiguió en Argentina 2011.