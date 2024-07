Uruguay enfrenta a un Brasil en horas bajas por el pase a semis de la Copa América

(Ed Zurga / Associated Press)

Los uruguayos Ronald Araújo (izquierda) y Darwin Núñez (derecha) celebran la victoria 1-0 ante Estados Unidos, por el Grupo C de la Copa América, el lunes 1 de julio de 2024, en Kansas City, Missori.

Todo duelo entre Brasil y Uruguay es una cita imperdible.

Con el cartel de final anticipada, este clásico eterno es el plato fuerte de los cuartos de final de la Copa América.

La cita en el Allegiant Stadium de Las Vegas exhibirá siete Copas del Mundo, cinco de Brasil y dos de Uruguay. También hay 24 cetros continentales conquistados entre los dos, 15 de la Celeste y nueve de la Canarinha.

Pero el presente de las selecciones es dispar.

Uruguay llega entonada por una campaña perfecta en la primera ronda y varias resonantes victorias durante el transformador primer año bajo las órdenes de Marcelo Bielsa.

La Celeste ha dejado atrás ser un equipo especulador. Entregada a la filosofía del técnico argentina, ahora se caracteriza por un estilo de juego asociativo y que en todo momento procura tiene al arco rival en la mira.

A contra cara, Brasil llega a los tumbos y soportando muchas críticas por su rendimiento. Desde que se despidió en los cuartos de final del Mundial de 2022, Brasil se demoró en designar a un técnico permanente y ha tenido su peor comienzo en las eliminatorias de Sudamérica — marcha sexto tras sufrir seis derrotas en las primeras seis fechas.

Pero nadie se atreve a dar por descartado a Brasil, incluso cuando le toque afrontar el partido contra Uruguay sin el astro Vinicius Júnior, suspendido por acumulación de tarjetas.

En la previa del encuentro, el seleccionador brasileño Dorival Júnior adelantó que Endrick, la perla de 17 años, reemplazará a Vinicius. Rodrygo y Raphinha, quien fue dirigido por Bielsa en Leeds United, completan el ataque.

“Perdimos a un jugador importante, pero ganamos a un jugador que está surgiendo, buscando una oportunidad”, dijo Dorival. “A lo mejor este sea el momento de Endrick y espero que esté listo”.

El historial entre los dos está inclinado a favor de Brasil, con 38 victorias y 20 empates. Uruguay cuenta con 21 victorias, ninguna como el Maracanazo de 1950 cuando enmudeció a más de 160.000 espectadores al remontar ante Brasil e impedirle consagrarse campeón en casa.

Como antecedente inmediato está la victoria de Uruguay en la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas, imponiéndose 2-0 en octubre del año pasado en el Estadio Centenario de Montevideo, con goles de Darwin Núñez y Nicolás De La Cruz. La Celeste rompió una racha de 22 años sin ganarle a Brasil.

Un mes después, Uruguay también otro golpe al vencer por 2-0 a la campeona mundial en Buenos Aires.

“A veces es difícil extrapolar experiencias pasadas con compromisos actuales porque no son los mismos jugadores, no es el mismo entrenador, no es la misma realidad deportiva”, comentó Bielsa. “Hay muchos puntos de diferencia, Eliminatorias, Copa América, momento de la temporada, perfil del entrenador, que son distintos, como para tomar como base algo que pasó antes”.

De figura excluyente en la conquista de Copa América de 2011 y haber alcanzado las semifinales del Mundial un año antes, el goleador histórico Luis Suárez ahora es un suplente y mentor de una nueva generación jugadores, liderada por Núñez, Federico Valverde y Ronald Araújo.

“Ese poderío del que todo el mundo habla se lo ganaron ellos dentro de la cancha junto con el entrenador, demostrando que se le puede ganar a cualquiera”, dijo Suárez.

El atacante de 37 años jugó la pasada temporada en Brasil con Gremio y se refirió a las inmensas expectativas que rodean a la Canarinha: “Conviven con una gran presión, y a veces les juega una mala pasada”.

Es lo que se ha encontrado Dorival, quien fue nombrado técnico en enero.

“Este es un gran desafío para nosotros, especialmente en este momento de reconstrucción, con un nuevo ciclo. Por eso, pedimos paciencia para poder mejorar en todos los aspectos”, clamó el arquero Alisson Becker.