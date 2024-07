Club juvenil Downtown LA recibe donación para seguir impulsando a niñas futbolistas

Alrededor de las 6 p.m., comienzan a llegar en las canchas vacías del John Liechty Middle School, en el centro de Los Ángeles, una cantidad impresionante de niñas para jugar fútbol. La mayoría de ellas son latinas y son el futuro del fútbol femenil en este país.

Junto a ellas, está Mick Muhlfriedel, presidente de Downtown Los Angeles Soccer Club, conocido por ser un impulsor del fútbol femenil en el Sur de California.

Este club tiene alrededor de 150 niñas inscritas, con 500 jugadores en toda la organización y alrededor de 30 equipos. Para Muhlfriedel, su misión es llevar el fútbol de alto nivel a todas las comunidades, especialmente a las más marginadas en Los Ángeles.

“El fútbol en nuestro país esencialmente tiene un modelo en el que tienes que pagar para jugar, nuestro modelo en este club es que si quieres jugar, puedes jugar”, expresó Muhlfriedel, quien reconoce que en este país, muchos padres de familia no tienen el dinero para inscribir a sus hijas en un club de un alto nivel debido a los costos de inscripción, uniformes, viajes, y torneos.

Un problema muy conocido en Estados Unidos es que tanto en el fútbol masculino como femenino a nivel juvenil, los clubes que tienen más exposición a las universidades y equipos profesionales son de élite, los cuales tiene altos costos. Ese modelo se llama popularmente “pay to play (pagar para jugar)”.

Una de las metas principales de Downtown LA es mandar a sus jugadoras a las universidades, pero también darles la oportunidad de participar en torneos donde puedan destacar. De este club han salido jugadoras que representan a selecciones juveniles de otros países, así como futbolistas de División I.

“US Soccer no hace nada para tener a este tipo de niñas”, indicó Muhlfriedel sobre la gran cantidad de jugadoras latinas que tiene en su equipo. “El fútbol se puede jugar en un pedazo de césped nada más, ¿por qué en Estados Unidos es que cuesta $10,000 al año?”.

Según el entrenador, muchos padres de familia quizás piensen que van a tener a un futbolista en la familia, pero lo que no saben es que probablemente ese futbolista no sea su hijo, sino su hija.

Mick Muhlfriedel, presidente de Downtown Los Angeles Soccer Club, hace entrega de las donaciones a sus jugadoras. (Cortesía Toyota)

“Lo que descubrí al venir a este lado de la ciudad es que tienen pasión, es su juego”, expresó Muhlfriedel. “Es casi criminal que estas niñas no tengan la oportunidad de probarse para los equipos juveniles de Estados Unidos”.

De acuerdo a Muhlfriedel, las niñas en Downtown LA juegan todas gratis, debido a donaciones que reciben de varias organizaciones. Una de las donaciones recientes fue por Toyota, bajo un programa reciente llamado “La Pelota Nos Mueve”. Este programa busca empoderar, por medio de uniformes y becas, a niñas latinas y eliminar las limitaciones que tienen estas niñas bajo el sistema de “pagar por jugar”. En esa temporada, Toyota apoyó a tres clubes de fútbol juveniles en las ciudades de Dallas, Las Vegas y Los Ángeles.

“De no ser por donaciones como estas, varias de nuestras niñas no podrían jugar a este nivel”, expresó el presidente de Downtown LA. “Sin estas donaciones nosotros no existiriamos. Nunca hemos enviado a nadie a casa porque no pueden pagar”.

Hasta ahora, Toyota ha realizado donaciones también a Garland Tigres (Dallas), Las Vegas Diversity FC (Las Vegas), KSA del Deporte (Los Ángeles) y Monterrey Rayados (Fort Worth), además de Downtown LA SC.

“Toyota entiende la importancia del fútbol en la comunidad latina. No es sólo un deporte, es una forma de vida que une a las comunidades -y a las familias- y sirve como fuente de gran orgullo cultural”, dijo Russ Koble, mánager de patrocinios deportivos de Toyota.

Para identificar a los clubes más necesitados, Toyota se unió con For Soccer, una compañía que ayuda a conectar marcas, aficionados y jugadores con las comunidades de fútbol. For Soccer es compañía hermana de Alianza de Fútbol Hispana, conocida por organizar varios eventos por todo Estados Unidos enfocado en el balompié de la comunidad.

“Al final del día hay miles y miles de niños que tienen la pasión por el deporte, pero no tienen las oportunidades, porque no pueden pagar por ello”, expresó Daina Lecuona, director de operaciones de For Soccer. “Queremos que los equipos que escojamos sea representativo de la comunidad que estamos tratando de ayudar. También queremos crear un gran número de oportunidades para las mujeres”.