El legendario Jim Lampley opina sobre cartelera de Crawford-Madrimov y Ruiz-Miller; dice que ‘Pitbull’ es una estrella

El legendario narrador y comentarista, Jim Lampley, vuelve a ser parte de una velada de boxeo en Los Ángeles después de su última participación en 2018.

Lampley había dicho que estaba listo para lo que el destino le tenía preparado y tras dejar los micrófonos se convirtió en profesor en la universidad del Norte de Carolina en Chapel Hill, en donde enseñó Comunicaciones.

En 2023, después de su última aparición con HBO en una velada que incluía a Cecilia Braekhurst, Juan Francisco Estrada y Claressa Shields y se llevó a cabo en el StubHub Center, que ahora es conocido como el Dignity Health Sports Park de Carson, volvió como comentarista en una forma distinta a lo que normalmente estaba acostumbrado.

Su regreso fue para la velada de Saúl Ávarez contra Jermell Charlo con PPV.com como parte del streaming en línea, en el que da sus reacciones y opiniones mecanografiadas en el chat sobre los combates de la cartelera. Desde entonces ha seguido los grandes eventos y este sábado, 3 de agosto (5 p.m. PT, PPV.com), en el BMO Stadium de Los Ángeles, lo hará con la cartelera liderada por Terence Crawford contra Israil Madrimov y Andy Ruiz contra Jarrell Miller, además de Isaac Cruz que enfrenta a Jose Valenzuela.

Lampley ha estado en Los Ángeles en varias ocasiones en los últimos años, pero esta es la primera desde el 2018 que lo hace como parte de una transmisión.

“No pienso mucho en ello, hay muchos cambios ahora con el streaming a lo que era la cultura de HBO”, dijo Lampley en una entrevista con el LA Times en Español en el Centro de Los Ángeles. “Podías palpar ese sentimiento, ahora es diferente, todo cambia. Honestamente, en aquella ocasión, pensé que sería la última vez que narro una pelea de boxeo. También pensé que una de estas compañías de streaming me haría una propuesta y en los siguientes cinco o seis años me mantendría haciendo esto, pero por cualquier razón no pasó así. Pensé que era el número uno en la narración y lo era realmente, pero nada dura para siempre”.

A sus 75 años, Lampley es un océano de conocimiento, con una infinidad de anécdotas y su capacidad de pronosticar sigue intacta.

“No quiero decir que predije lo que iba a suceder con Canelo ante Dmitry Bivol, pero cómo le ganas a un peleador que es naturalmente grande y que viene con esa garra que tienen los peleadores rusos”, dijo Lampley. “¿Crees que Crawford la tendrá tan fácil con Madrimov? No lo creo, pero sigue siendo el favorito. En el boxeo no hay nada escrito y a veces tendemos a ignorar que el rival también entrena y se prepara de la mejor manera posible. Mucha gente se enfoca solo en el perfil de la superestrella y se olvida del otro peleador”.

En la coestelar de la noche, el mexicoamericano Ruiz vuelve tras casi dos años de ausencia. Luego de derrotar en 2021 a Chris Arreola y en 2022 a Luis Ortiz, Ruiz no ha demostrado la furia que históricamente derrumbó a Anthony Joshua en su primera pelea entre ambos en 2019.

“Entiendo que ha mejorado su condición física, más musculoso y tiene la posibilidad de tener más dinero de lo que el universo le puso enfrente en un posible combate futuro para hacer una pelea millonaria”, dijo Lampley. “Para alguien que construyó una carrera en ‘ah, más o menos entrené para esto’, sabes, esta es una noche que espero ver a un Ruiz enfocado, lo más cercano al Andy Ruiz que acabó con Joshua”.

Ruiz es un peleador que ha demostrado ser un peleador con manos rápidas y una fuerte quijada, pero su indisciplina lo ha hecho tambalear. Según Lampley, Ruiz es un peleador que puede dominar.

“Ganarle a Joshua no fue coincidencia, aunque Joshua, creo, lo tomó con menos seriedad de lo que debería haberlo hecho”.

‘Pitbull’ buscará defender su título de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo ante un peligroso Valenzuela.

Cruz se ganó el respeto del mundo boxístico después de enfrentar a Gervonta Davis en diciembre de 2021. A pesar de no lograr la victoria, el mexicano demostró que estaba para grandes cosas y sus consecuentes triunfos lo fueron avalando.

“Hay cosas que él puede controlar y otras que no. Tiene las cualidades de una estrella porque él tiene las dos cosas que se necesitan para este deporte que son violencia y fuerza de voluntad”, explicó Lampley. “Él es un peleador que va hacia adelante, va a ser un combate duro en el que él también va a sentir golpes muy duros, pero tiene más posibilidades de salir ganador”.

Lampley considera que Cruz debe enfocarse en desarrollar su plan de trabajo sobre el cuadrilátero y con ello continuará teniendo éxito.

“Mientras que él siga haciendo lo que hace, tendrá más seguidores y se convertirá en toda una estrella”, señaló Lampley. “La naturaleza de su manera de pelear es el de también recibir muchos golpes, solo que algún día no quieres que se encuentre alguien que pegue más duro y lo derrote”.