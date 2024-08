Crawford sube a superwelter ante Madrimov, al que muchos califican como el ‘mini Golovkin’

(Damian Dovarganes / Associated Press)

En lo que será una rara velada en el BMO Stadium de Los Ángeles debido a que la cartelera tiene tres nombres grandes, Terence Crawford (40-0, 31 KOs) encabezará la función cuando enfrente a Israil Madrimov (10-0-1, 7 KOs) en un combate por el campeonato superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo y el título interino de la Organización Mundial de Boxeo.

El acontecimiento tendrá lugar en la casa del LAFC y marca el debut en Estados Unidos de Riyad Season, la organización promocional dirigida por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Espectáculos de Arabia Saudí.

En una era del boxeo en la que se acostumbra tener una función en los que figuran uno o dos boxeadores de renombre y el resto relativamente desconocidos, esta velada tendrá a dos peleas importantes como coestelares: Andy Ruiz, excampeón de peso pesado, enfrentará a Jarrell Miller, e Isaac Cruz, defenderá su corona de la AMB en las 140 libras ante José Valenzuela. La velada también incluirá la presentación del rapero Eminem.

Para algunos, Crawford está enfrentando a la segunda venida de Gennady Golovkin, pues su rival es relativamente desconocido en Estados Unidos, aunque tuvo una exitosa carrera como amateur en Uzbekistán y tiene marca invicta.

‘Bud’ también ha tenido una larga ausencia, pues no pelea desde julio de 2023, cuando venció a Errol Spence Jr. por nocaut técnico en nueve asaltos.

“No se sorprendan si este hombre da una sorpresa el sábado por la noche y se proclama el nuevo rey libra por libra”, dijo Eddie Hearn, promotor de Madrimov, la tarde del jueves en la conferencia de prensa final de la velada celebrada en el Teatro Chino de Hollywood en un día nublado. “Le llaman el ‘mini Gennady Golovkin’, pero en mi opinión potencialmente es mejor. Una máquina de golpear de 154 libras, no solamente con poder, con mucho movimiento, con IQ en el ring, todo lo que tiene Crawford”.

Madrimov tiene más de seis años entrenando en Indio bajo la dirección de Joel Díaz, y es compañero de establo con Dmitry Bivol.

Hearn comparó la llegada de Madrimov, de 29 años, a cuando Canelo Álvarez estaba imparable hasta que se topó en 2022 con Bivol en semipesado y fue borrado del ring por el ruso, en lo que muchos consideraron una sorpresa.

El entrenador de Crawford, Brian ‘BoMac’ McIntyre, parece muy confiado en su pupilo pues ha manifestado que “podría hacer polvo” a Madrimov.

“Será un reto, pero a nuestro equipo nos gusta estos retos, para decir que somos los mejores”, expresó McIntyre, quien ha entrenado a Crawford durante años.

“Mucha gente se olvida que pego duro y soy fuerte también”, indicó Crawford, quien es el rey en las 147 libras y ha ganado sus últimas 11 peleas por nocaut. “Mucha gente está sobrepensando esta pelea. Que es el más grande, que yo estoy subiendo de peso, pero siempre han dicho eso, desde Jeff Horn, Erroll Spence, José Benavídez, todos estos que son naturalmente más grandes que yo, una vez que se suben al ring se dan cuenta que soy fuerte. El sábado van a hacer eso”.

“He esperado este momento durante mucho tiempo. Mi sueño se está haciendo realidad”, indicó Madrimov.

Crawford, que no ha perdido en su exitosa carrera boxística de 16 años, no solamente estará enfrentando a un rival más grande que él, sino también de ganar, estaría alimentando la idea de un posible combate ante Canelo Álvarez, quien enfrentará a Edgar Berlanga en septiembre y no tiene muchas opciones en su afán de evitar una cita ante David Benavídez.

Ante Crawford, Canelo estaría enfrentando a un rival mucho más pequeño que él, aunque probablemente el más inteligente y talentoso que podría enfrentar en esta fase de su carrera. Pero solamente una victoria contundente sobre Madrimov podría mantener la plática del duelo ante Canelo, campeón en peso supermediano.

De acuerdo a Hearn, los boletos, que comenzaban en 144 dólares, están casi agotados para la velada del sábado. El BMO Stadium tiene capacidad para más de 22,000 aficionados.

La velada arrancará a las 4 p.m. Hora del Pacífico y será televisada por PPV.com, DAZN PPV y ESPN+ PPV. La pelea estelar iniciará alrededor de las 8:30 p.m.