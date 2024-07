‘Pitbull’ Cruz es el favorito de los mexicanos, pero Valenzuela sabe que no es invencible

(John Locher / Associated Press)

Desde que Isaac Cruz le dio una gran pelea a Gervonta Davis en diciembre de 2021, se comenzó a ganar el corazón de los mexicanos. Su estilo agresivo de un pitbull fue lo que le ganó su apodo, pero también el gusto de la afición boxística de su país.

Vinieron luego contundentes victorias de Cruz sobre Yuriorkis Gamboa, Eduardo Ramírez y Giovanni Cabrera que demostraron que su presentación ante Davis no fue casualidad. En lo que fue su mayor prueba tras la derrota por decisión unánime ante Davis, aniquiló a Rolando Romero en ocho asaltos para capturar el campeonato mundial superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en lo que fue su primera victoria por un título importante.

Cruz (26-2-1, 18 KOs) defenderá su corona este próximo 3 de agosto cuando enfrente a José ‘Rayo’ Valenzuela (13-2, 9 KOs) en la cartelera protagonizada por Terence Crawford ante Israil Madrimov en el BMO Stadium de Los Ángeles. En esa velada también el excampeón del mundo Andy Ruiz enfrentará a Jarrell Miller.

“Ahora regresamos a Los Ángeles como campeón del mundo, me estoy preparando para dar un buen espectáculo”, declaró Cruz, quien advirtió que su rival es peligroso, pues tiene mucha hambre de victoria.

Cruz es uno de los favoritos de la afición mexicana en el boxeo, una fanaticada que no es fácil de complacer, pues ni siquiera peleadores como Saúl Álvarez han logrado satisfacerlos al cien por ciento.

“Yo me preparo al mil por ciento para desquitar cada centavo de lo que la gente gasta en mis peleas. Quiero que la gente, esté donde esté, ya sea desde su casa o estén en la arena, quiero que salgan con una sonrisa y que sepan que ‘Pitbull’ Cruz siempre se va a entregar”, expresó Cruz, cuyos entrenamientos ahora como campeón se mantienen igual, a puerta cerrada.

‘Pitbull’ dio una buena imagen al derrotar a Romero en su último combate, pero se enfrenta a un púgil en plena forma, ya que Valenzuela viene de noquear a Chris Colbert en su último combate.

Isaac Cruz, de México, celebra después de derrotar a Rolando Romero en un combate por el título de peso superligero el sábado 30 de marzo de 2024, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher) (John Locher / Associated Press)

Valenzuela, nacido en Los Mochis, Sinaloa, es un pugilista zurdo entrenado por Robert García y antes de noquear a Colbert, tuvo dos derrotas, una de ellas ante el mismo Colbert. Para este duelo, Valenzuela no será el favorito, algo que no le molesta en nada.

“Me motiva, tengo cuatro meses en el campamento. Es difícil no estar con tu familia, pero mi motivación me hace tener más hambre”, expresó Valenzuela, de 25 años.

Valenzuela, un peleador con mucho poder que subirá a las 140 libras, entrena con García, un hombre al que admiro desde pequeño y que tiene en su pared del gimnasio pintados a varios de sus campeones, como Fernando Vargas.

José Valenzuela, de México, celebra con los aficionados después de noquear a Francisco Vargas, también de México, en un combate de boxeo por el título continental de las Américas del CMB en peso ligero, el sábado 16 de abril de 2022, en Arlington, Texas. (AP Photo/Jeffrey McWhorter) (Jeffrey McWhorter / Associated Press)

‘Pitbull’ no es invicto, es un gran peleador, pero tiene dos derrotas, sí se le puede ganar, nada es imposible”, expresó Valenzuela, quien cambió su esquina y muchas cosas a su alrededor tras la derrota ante Edwin De Los Santos en 2022.

Después del controversial triunfo de Ryan García sobre Devin Haney, el cual luego fue revocado a un No Contest debido al positivo en la prueba antidoping de ‘KingRy’, se escuchaban fuertes rumores de un posible enfrentamiento entre Cruz y García; sin embargo, todos los planes de ese duelo fueron afectados por la suspensión de un año a García tras dar positivo.

“Lo de Ryan es algo trágico, algo feo, pero yo no puedo ayudarlo, solamente le puedo dar un consejo, que se refugie, que vaya con las personas adecuadas”, expresó Cruz. “Yo no descarto una posible pelea con él. Si él está apto física y mentalmente, yo no tendría problemas de poderlo realizar”.

El evento en el BMO Stadium es la primera aventura boxística de Turki Alalshikh y Riyadh Season en este país.