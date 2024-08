El tenis pasa de los Juegos Olímpicos al US Open tras oros de Novak Djokovic y Zheng Qinwen

(Manu Fernández / Associated Press)

Horas después de arrodillarse sobre la arcilla roja, después de que su cuerpo temblaba mientras lloraba, después de que finalmente pudo besar una medalla olímpica de oro para Serbia, se le preguntó a Novak Djokovic si puede considerar que su carrera tenística está completa.

Después de todo, ya tenía 24 trofeos de Grand Slam que lo colocaban por delante de sus rivales Rafael Nadal y Roger Federer, y de todos los demás hombres que han jugado este deporte. Y, ahora, a los 37 años, se colgó el oro que deseaba desesperadamente, algo que Nadal (en individuales en 2008 y dobles en 2016) y Federer (en dobles en 2008) habían logrado, pero Djokovic no lo hizo hasta la victoria del domingo por 7-6 (3), 7-6 (2) sobre Carlos Alcaraz.

“Sí y no”, así comenzó la respuesta de Djokovic. “Sí, está completo, porque completé todos los logros con esta medalla de oro. Pero no, porque me encanta este deporte. No lo juego solo para ganar el torneo — lo juego porque realmente amo la competencia”.

“No sé sobre el futuro, para ser honesto. Realmente quiero... un momento para celebrar”, dijo Djokovic.

Zheng Qinwen, última incorporación a la lista de jóvenes estrellas del tenis

Con solo 21 años, Zheng se convirtió en la primera jugadora china en ganar un oro olímpico individual en tenis.

Zheng mostró paciencia y dureza al poner fin a la racha de 25 victorias consecutivas de Swiatek en Roland Garros, eliminándola en las semifinales.

Después de derrotar a Donna Vekic en la final del sábado, Zheng dijo que cree que jugará más relajada ahora que es campeona olímpica.

“Todavía tengo un largo camino por recorrer”, dijo, “porque ganar un Grand Slam siempre es mi sueño”.

¿Jugará Rafael Nadal en el US Open?

Nadal tiene 38 años y perdió ante Djokovic en la segunda ronda de individuales. Nadal y Alcaraz generaron mucha atención como una dupla de multicampeones — uno en el ocaso de su carrera y el otro apenas despegando — antes de perder en cuartos de final.

Después de esa derrota, se le preguntó a Nadal sobre jugar en Nueva York.

“Parece que no. Pero te lo voy a hacer saber pronto”, dijo Nadal.

Coco Gauff regresa a Nueva York

El viaje al Abierto de Estados Unidos para Gauff marcará el primer aniversario de una gran ocasión: ganó su primer título de Grand Slam allí en 2023.

Gauff a menudo habla de aprender lecciones de las pérdidas. Será fascinante verla en Flushing Meadows tras su experiencia olímpico, que incluyó acompañar a LeBron James como abanderada de Estados Unidos en la ceremonia de apertura en el río Sena, un improvisado desayuno con Noah Lyles días antes que éste ganara los 100 metros en la pista — y prematuras eliminaciones en sencillos, dobles femeninos y dobles mixtos.

“Trataré de sacar lo positivo de esto”, dijo Gauff, “y hacerlo mejor la próxima vez”.