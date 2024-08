Marco Reus fue presentado oficialmente por el LA Galaxy: La MLS no es una liga popular en Alemania

(Damian Dovarganes / Associated Press)

El mediocampista Marco Reus fue presentado oficialmente el viernes por el LA Galaxy a los medios de comunicación. La leyenda del Borussia Dortmund, de la Bundesliga de Alemania, firmó un acuerdo de dos años y medio.

El jugador de 35 años dijo que aunque la MLS no es una liga muy reconocida en su país, el llegar a Estados Unidos era su primera opción.

“Es un poco difícil de decir, para ser honesto, no es una liga popular en Alemania, pero cuando jugadores llegan acá como [Lionel] Messi, por ejemplo, entonces tienen la atención de ello”, dijo Reus al LA Times en Español durante la conferencia de prensa. “Creo que esta liga es grandiosa, en la que juegan grandes jugadores en la liga, especialmente en este equipo. He visto muchos juegos muy buenos”.

El movimiento de Reus a Los Ángeles no le costó mucho relativamente al club galáctico. Reus no y el Dortmund no renovaron contrato, lo que dejó al jugador como agente libre, por lo que fue relativamente fácil adquirir sus derechos. Reus estuvo con el Borussia desde el 2012. Sin embargo, el LA Galaxy tuvo que pagarle $400.000 al Charlotte FC en GAM o dinero de asignación general, por los derechos de descubrimiento del jugador.

“No es tan fácil como decir ‘Ok, te vamos a firmar’ porque tienes que lidiar con muchas cosas, entre ellas como la de los derechos de descubrimiento, pues había otro equipo que tenía interés en Marco y tuvimos que lidiar con ellos”, dijo el gerente general Will Kuntz. “Cuando firmas a un jugador del calibre de Marco y no es un contrato de Jugador Designado, entonces hay muchas cosas con las que tienes que pasar con la liga porque hay la incredulidad de que podríamos estar pagando dinero bajo la mesa”.

Para el entrenador Gregg Vanney, espera usar al jugador alemán de diferentes maneras ya que lo considera capaz de ubicarse en otras posiciones en el terreno de juego.

Vanney dijo haber hablado de antemano con el mundialista de Rusia 2018 sobre lo que envisiona en la cancha con él.

“Es un gran jugador y puede ser versátil, puede tener diferentes roles entre nuestro grupo”, aseguró Vanney. “Hemos hablado de ciertas áreas en el terreno de juego en el que queremos darle el balón, que nos pueda ayudar a generar nuestro ataque y eso podría ser más en el rol de mediocampista”.

El LA Galaxy cuenta con Riqui Puig en el mediocampo y tiene identificado su ataque que difiere un poco de lo que ofrecería Reus, quien no lo ve como un problema mayor y por el contrario, les da una calidad ofensiva más profunda.

“De inmediato te puedes dar cuenta de la escuela de Barcelona… Esto puede ser bueno, juntos, pero es también importante no solo [pensar] en mí o Riqui, hay muy buenos jugadores en este equipo”, dijo Reus. “Solo se puede ganar un campeonato juntos y no solos. Es importante que nos mantengamos juntos en los buenos momentos y en los malos”.

Según Vanney, Reus arribó a Los Ángeles hace siete días y espera que su visa sea procesada lo más pronto posible para que sea parte del juego ante Atlanta FC del 24 de agosto en el Dignity Health Sports Park (7 p.m. PT, AppleTV).

El LA Galaxy ocupa actualmente el primer puesto de la Conferencia del Oeste con 49 puntos a falta de ocho fechas.