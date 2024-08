Cómo y cuándo se jugará la gran final de Leagues Cup 2024: Crew de Columbus vs. LAFC

(Sue Ogrocki / Associated Press)

En lo que será una especie de revancha de la gran final de la MLS, el Columbus Crew y LAFC juegan la gran final el domingo, 25 de agosto, en Lower.com Field en Columbus para decidir el nuevo campeón de Leagues Cup 2024.

El LAFC también aseguró su boleto a la Liga de Campeones de Concacaf al vencer el miércoles por 4-0 al sorprendente Colorado Rapids en el BMO Stadium de Los Ángeles, mientras que el Crew venció 3-1 a Philadelphia en Columbus. El campeón de Leagues Cup 2024 asegurará un boleto directo a los octavos de final en la Concachampions 2025.

El encuentro revive la rivalidad entre LAFC y Crew, la cual inició el año pasado en la gran final de la MLS, en la cual el Crew resolvió por 2-1 sobre el equipo angelino. En julio pasado, el LAFC cayó 5-1 ante el Crew en casa.

El partido para el tercer puesto, que determinara el otro lugar en la Concachampions 2025, también se disputará el 25 de agosto entre Philadelphia Union y Colorado Rapids en el Subaru Park en Chester, Pensilvania.

Calendario de la Final y Tercer Lugar:

Domingo, 25 de agosto

TERCER LUGAR

4:30 p.m. ET: Philadelphia Union vs Colorado Rapids Subaru Park – Chester, PA

FINAL

7:15 p.m. ET: Columbus Crew vs LAFC Lower.com Field – Columbus, OH

Todos los partidos se transmitirán en vivo a través de Apple TV.