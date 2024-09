James Rodríguez lidera a Colombia en triunfo ante Argentina por eliminatorias

(Ricardo Mazalán / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Con un gol de penal y una asistencia de James Rodríguez, Colombia tomó desquite de su derrota en la reciente final de la Copa América y venció el martes 2-1 a Argentina por la octava jornada de las eliminatorias de Sudamérica rumbo al Mundial de 2026.

El capitán colombiano lideró el triunfo local con un gol a los 60 minutos y el preciso pase para el cabezazo a la red de Yerson Mosquera. James volvió a ser protagonista como y ocurrió en el campeonato continental disputado en Estados Unidos entre junio y julio, del cual fue elegido mejor jugador.

Un error de James propició el gol del empate transitorio de Argentina a los 48 minutos. Un mal pase hacia atrás del flamante fichaje del Rayo Vallecano de España lanzó a la carrera a Nicolás González, que robó el balón y avanzó con velocidad hasta ponerse delante del arquero Vargas, superándole con un tiro entre las piernas.

Anuncio

“Es un triunfo bueno, contra una Argentina que lo ha ganado todo”, señaló Rodríguez tras el cotejo. “El clima estaba durito, hizo mucho calor, pero hicimos un partido excelente. Es un triunfo justo”.

Invicta en las eliminatorias, Colombia llegó a 16 puntos, dos menos que Argentina, que pese a la derrota sigue en el liderato.

En el estadio Metropolitano de Barranquilla, bajo un fuerte calor que alcanzó 32 grados centígrados durante el partido, Colombia comenzó con el control de la pelota, mientras Argentina esperaba ordenada con dos líneas de cuatro, dejando a Lautaro Martínez y Julián Álvarez como opciones en el ataque.

Sin su capitán Lionel Messi por lesión, la Albiceleste no ejerció una presión alta, como hizo en su anterior presentación ante Chile en Buenos Aires, resuelta con una victoria 3-0, sino que intentó bajar el ritmo del encuentro y aprovechar cada pausa para recuperar energías.

“El horario del partido no está bien, se podía jugar a las 5, 6, 7 de la tarde”, indicó Scaloni. “No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su potencial, el calor es igual para los dos, es lo que hay, pero es evidente que las condiciones para ver un espectáculo no están buenas”.

El primer acercamiento de Colombia llegó a los ocho minutos con un saque de esquina que los campeones mundiales defendieron con todo sus hombres en el área.

Fue un aviso de lo que pasaría después.

A los 24, Rodríguez — que recuperó su lugar en el once inicial tras ser suplente el viernes en el empate 1-1 contra Perú — envió un pase filtrado para Luis Díaz, que fue salvado por un cierre providencial de Nicolás Otamendi.

Acto seguido, el córner volvió a tener como protagonista a James, que cobró en corto y rápido para Jhon Arias y, tras recibir nuevamente el balón, envió un centro desde la línea de fondo, que Mosquera cabeceó para batir al arquero Emiliano Martínez.

James llegó a 11 asistencias en su trayectoria en la eliminatoria sudamericana y superó el registro de Carlos Valderrama.

“Para ganarle al mejor equipo de la actualidad, hay que hacer muchas cosas bien”, explicó el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo. “Fue un partido parejo, no tan vistoso, pero cuando tuvimos que meter, metimos; y cuando tuvimos que jugar, creamos oportunidades”

El gol en contra y la pausa de hidratación invitaron a Argentina a adelantar sus líneas, pero fue incapaz de exigir mucho a Vargas en el primer período.

Después del descanso, Argentina se encontró con una concesión de Colombia que le permitió igualar el encuentro.

Colombia volvió a acelerar y cinco minutos después forzó un falta dentro del área de Otamendi ante la llegada del lateral Daniel Muñoz, que, en principio, no fue señalada por el árbitro chileno Piero Maza.

Tras un largo tiempo de revisión en el VAR, el juez decretó la pena máxima, que dio la oportunidad a James de hacer olvidar su error y volver a convertirse en figura clave de los anfitriones.

El 10 colombiano engañó al “Dibu” Martínez y, con su excelsa pegada, envió su disparo al ángulo para devolver la ventaja a los suyos.

“Para mí, dentro de la cancha, no fue penal. Nico (Otamendi) se tira por delante”, se quejó el volante argentino Leandro Paredes. “Más allá de la decisión del penal, fue un partido parejo. El calor no es excusa, aunque no estamos acostumbrados”.

Rodríguez llegó a 13 dianas en premundiales e igualó la marca de Radamel Falcao García.

Scaloni refrescó a su equipo con el ingreso de Marcos Acuña y Alexis Mac Allister, que se unieron a Nahuel Molina, quien entró en el entretiempo.

Colombia, más acostumbrado al calor de su escenario, no realizó modificaciones hasta los 79 minutos cuando saltaron a la cancha Kevin Castaño y Jhon Córdoba.

Uno de los sustituidos fue Jhon Arias, que recibió la ovación de los presentes por su despliegue en el mediocampo.

A pesar de la necesidad de ir por el resultado, Argentina dio muestras de cansancio en el tramo final y no pudo evitar su primera caída desde noviembre pasado cuando perdieron contra Uruguay.