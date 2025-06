Wimbledon 2025: Coco Gauff y Carlos Alcaraz despegan como las jóvenes superestrellas del tenis

(Kirsty Wigglesworth / Associated Press)

Novak Djokovic de Serbia, derecha, y Carlos Alcaraz de España, izquierda, llegan para una sesión de práctica en la Cancha Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, antes del Campeonato de Wimbledon en Londres, el jueves 26 de junio de 2025. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Coco Gauff y Carlos Alcaraz están ayudando a inaugurar una nueva era para el tenis.

Con el inicio de Wimbledon el lunes, los campeones más recientes de Grand Slam son Gauff, una estadounidense de 21 años, y Alcaraz, un español de 22 años. Ocupan el puesto número dos en el ranking. Ambos vienen de títulos del Abierto de Francia, asegurados en vibrantes finales contra los número uno del deporte.

Son jóvenes, son carismáticos en la cancha y son amigables con los medios fuera de ella. Gauff-Sabalenka y Alcaraz-Sinner son rivalidades que el tenis ansiaba.

Junto con la número uno Aryna Sabalenka y la ex número uno Iga Swiatek en las mujeres, y el número uno Jannik Sinner en el masculino, Gauff y Alcaraz ofrecen un futuro brillante los fanáticos del deporte que en los últimos años lamentaron que grandes leyendas como Serena Williams, Roger Federer y Rafael Nadal se retirasen, y actualmente podría estar preguntándose cuánto tiempo más Novak Djokovic competirá por los premios más grandes.

“El tenis está en un lugar tan, tan bueno en este momento. Somos muy afortunados de tener no solo a Coco, no solo a Carlos, sino a una amplia gama de jóvenes estrellas que están impulsando el crecimiento de nuestro deporte”, dijo Stacey Allaster, directora del torneo del Abierto de Estados Unidos. “He estado aquí mucho tiempo, y cuando hemos perdido grandes campeones icónicos en el pasado, generalmente ha habido un pequeño descenso. Hemos tenido exactamente lo contrario durante esta transición. ... Siempre me gusta decir que los campeones de hoy están parados sobre los hombros de los campeones del pasado. Estos campeones han saltado de los hombros de los campeones del pasado”.

Una clave para un deporte, especialmente uno individual, para ganar atención y aumentar su popularidad es tener rivalidades que exijan compromiso.

Alcaraz contra Sinner claramente proporciona eso, de manera similar a como lo hicieron Federer contra Nadal o Nadal contra Djokovic.

La final Alcaraz contra Sinner en el Abierto de Francia ‘fue una locura’ A cinco sets y con cinco horas y media de duración, la final masculina de Roland Garros tuvo de todo.

“El nivel fue una locura”, expresó Alcaraz, vigente bicampeón de Wimbledon.

La forma en que Alcaraz y Sinner, de 23 años, se están repartiendo los grandes títulos —han compartido los últimos seis trofeos importantes y ocho de los últimos 11— ciertamente recuerda al dominio de los Tres Grandes, aunque en una muestra mucho más pequeña hasta ahora.

“Tener a estos dos chicos luchando por grandes trofeos —creo que tenemos que estar muy contentos por ello en el deporte del tenis”, comentó Juan Carlos Ferrero, el entrenador principal de Alcaraz. “Para ellos, seguro que es algo que eleva su nivel cada vez que salen a la cancha. Saben que tienen que jugar un tenis increíble para vencer al otro, y es algo que sin duda ayudará a cada jugador a elevar aún más su nivel”.

Sabalenka se disculpó con Gauff por comentarios posteriores al partido en París Parece que Gauff contra Sabalenka también podría proporcionar esa dinámica y emoción.

Considere que, al igual que Alcaraz y Sinner, ocupan los dos primeros lugares en el ranking. Y considere que, al igual que esos otros dos, ambos poseen múltiples títulos importantes. Los dos triunfos de Gauff en Grand Slam llegaron a través de victorias en tres sets sobre Sabalenka en las finales.

Además, su último encuentro, en Roland Garros hace menos de un mes, vino con un poco de picante adicional debido a los comentarios posteriores al partido de Sabalenka que fueron vistos como un irrespeto hacia Gauff.

Se convirtió en algo tan relevante que Sabalenka sintió la necesidad de emitir un par de disculpas: una en privado por escrito a Gauff, y otra públicamente en una entrevista en su siguiente torneo.

Agregue ese tipo de intriga fuera de la cancha al interés en la cancha, y si hay revanchas en el All England Club dentro de un par de semanas, nadie que esté interesado en el tenis estará descontento.

