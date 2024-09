Tropiezo de Argentina, Brasil en la cuerda floja y cambio de tendencia en retaguardia de Sudamérica

(Jorge Saenz / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Un tropezón que no preocupa en Argentina, pero confirma a Colombia como la segunda mejor selección de Sudamérica. ¿Dónde está el fútbol de Brasil? La sequía de goles de Uruguay sin Darwin Núñez y la caída libre de Chile.

Una nueva doble fecha volvió a confirmar que la fama de la eliminatoria de Sudamérica no es cuento y que es un camino de espinas hacia el Mundial 2026. Basta como muestra que las dos únicas derrotas que sufrió la Albiceleste desde que se consagró campeón del mundo en 2022 han sido en esta competencia y Brasil tendrá pergaminos y figuras en los clubes más poderosos de Europa, pero no pueden sacarse de encima a los aguerridos zagueros paraguayos.

Y para sumar dificultad, Bolivia se fue todavía más alto del “Techo” de América que es La Paz y el calor de Barranquilla se confirma como el jugador número 12 de los Cafeteros.

Anuncio

Los seis primeros se clasificarán directamente al Mundial, mientras que el séptimo deberá disputar un repechaje contra un rival de otra confederación.

LA REVANCHA DE COLOMBIA

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo pudo desquitarse de la derrota que había sufrido ante la Albiceleste en la reciente final de la Copa América. Fue 2-1 con cabezazo de Yerson Mosquera y un penal polémico sancionado por VAR que facturó James Rodríguez en el estadio Metropolitano de Barranquilla, bajo un fuerte calor que alcanzó 32 grados centígrados durante el partido.

El triunfo le permitió a Colombia, la única selección invicta, escalar al segundo puesto de la eliminatoria con 16 puntos, dos menos que el líder Argentina.

“Para ganarle al mejor equipo de la actualidad, hay que hacer muchas cosas bien”, explicó Lorenzo. “Fue un partido parejo, no tan vistoso, pero cuando tuvimos que meter, metimos. Y cuando tuvimos que jugar, creamos oportunidades”.

El calor impidió a la Scaloneta jugar con la intensidad que la caracteriza y a diferencia de la goleada 3-0 ante Chile esta vez sí extrañó a su capitán Lionel Messi, lesionado, para salirse del libreto.

“El horario del partido no está bien, se podía jugar a las 5, 6, 7 de la tarde”, lamentó el técnico Lionel Scaloni. “No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su potencial, el calor es igual para los dos, es lo que hay, pero es evidente que las condiciones para ver un espectáculo no están buenas”.

BRASIL AGUDIZA CRISIS

Con apenas una victoria en sus últimas seis presentaciones en eliminatorias, cambio de entrenador en el camino y estrellas como Vinicius y Rodrygo que no lo rescatan, la buena noticia para Brasil es que se mantiene en puestos de clasificación directa al Mundial con 10 puntos.

Paraguay, que se aprendió rápido el libreto defensivo de su nuevo técnico Gustavo Alfaro, le ganó, después de 16 años, 1-0 en el estadio Defensores del Chaco, resultado que sumó más nubarrones al ciclo que comanda Dorival tras la eliminación del pentacampeón mundial en cuartos de final de la Copa América.

“A partir del momento en que sufrimos el gol, nos perdimos, y todo lo que venía siendo construido, hasta el final de la primera etapa, acabamos dejándolo”, dijo Dorival. “Fue una pena, para mí fue el peor momento de este periodo en el que estamos aquí”.

La Albirroja, que había rescatado un empate en cero en su visita a Uruguay, ocupa la séptima ubicación con nueve puntos.

URUGUAY SIN GOLES

La Celeste encaró la doble fecha diezmada por la ausencia de la mayoría de sus titulares, entre suspensiones y lesiones. Dos empates ante Paraguay y Venezuela le terminan dando saldo favorable.

Darwin Núñez, máximo artillero de la eliminatoria con cinco goles, lideró la lista de bajas que también incluyó a Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera, Ronald Araujo y José María Giménez (los cinco castigados por CONMEBOL a causa del altercado con hinchas en el partido ante Colombia en semifinales de la Copa América); Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz y Matías Viña (lesionados) y Federico Valverde y Nahitan Nández (descartados por doble amarilla).

A estas bajas se sumó la del goleador histórico Luis Suárez, que el viernes jugó ante Paraguay su último partido con la selección.

El equipo de Marcelo Bielsa no anotó goles, pero tampoco le convirtieron y quedó tercero con 15 puntos.

SALDO FAVORABLE PARA DEBUTANTES

El cambio de entrenador tras la Copa América también le dio saldo favorable a Ecuador y Bolivia.

Si bien tropezó en el debut ante Brasil, el argentino Sebastián Beccacece se anotó un resonante triunfo al mando de Ecuador 1-0 ante Perú después de 13 años con gol de Enner Valencia para consolidarse en zona de clasificación directa al Mundial con 11 puntos.

La Verde quedó a tiro del puesto de repechaje — por debajo de Paraguay por diferencia de gol — con saldo de dos victorias con su nuevo entrenador Oscar Villegas. El estratega mudó la localía desde La Paz al estadio de Villa Ingenio en la ciudad vecina de El Alto que está a unos 4.080 metros sobre el nivel del mar y goleó 4-0 a Venezuela.

Y luego le ganó 2-1 a Chile por primera vez de visitante.

CHILE Y PERÚ EN PICADA

Las derrotas ante Argentina y Bolivia profundizaron la crisis de Chile, penúltimo con cinco puntos, y aumenta la sensación generalizada de que el plantel dirigido por Ricardo Gareca se quedará fuera del Mundial por tercera edición consecutiva.

“Vamos con el dolor de la derrota, pero lejos eso está de una vergüenza”, dijo el técnico argentino. “Soy un profesional contratado para hacer un trabajo y lo voy a hacer. Si matemáticamente tengo chances de clasificar al Mundial, voy a luchar por eso”.

El punto que rescató Perú de local por su empate ante Colombia no le permitió salir de la última posición con tres unidades. Es la única selección que todavía no ganó en la eliminatoria.