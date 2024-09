Los videojuegos le permiten a Rolly Romero un balance en su vida y el boxeo; va ante Manuel Jaimes

Pasó mucho tiempo antes de que Rolando Romero volviera a retomar una de sus pasiones, “muchos años, realmente”. Los videojuegos le han permitido balancear su actual profesión de boxeador, por lo que no es raro encontrarlo en línea en altas horas de la noche batallando con otros apasionados de los juegos en línea como Fornite, Call of Duty, Smash Bros y demás, por medio de su cuenta de Twitch, RawDawgRolly.

Entre sus videojuegos favoritos también están las nuevas versiones retros de Mario Bros, como los Super Smash Brothers en los que puede usar personajes como “Mario, Luigi, Yoshi o cualquier otro”.

“Es mi primera vez jugando Fornite, aunque hace como cinco o seis años que lo jugué un día o algo así, fue en Nintendo Switch y andaba matando a todo mundo como si nada”, dijo Romero al LA Times en Español previo a su combate del sábado, 14 de septiembre, ante Manuel Jaimes en el T-Mobile Arena de Las Vegas. “Toda mi vida los jugué, pero luego pasaron años sin jugar, jugué la última vez quizá cuando tenía 20 años”.

Romero recuerda que antes de empezar profesionalmente en el boxeo, era un ferviente jugador de videojuegos, sin embargo, sus padres le insistieron que debía dejarlos si quería avanzar en el deporte.

El volver a retomar los videojuegos le ha permitido evitar muchas otras distracciones y lo mantiene más en casa.

“Lo hago para no salir a la calle. Me gusta salir mucho, sea que entrene, yo todos los días salgo”, afirmó el hijo de padre cubano. “Si estoy con una mujer, vamos a una discoteca. No voy solo, no voy a buscar mujeres. Voy a restaurantes, me gusta comer rico, también voy al mall a comprar ropa, comprar de todo”.

El perder dos de sus últimos tres combates, no lo ha desanimado y a diferencia de algunos reportes que aseguraban que su retiro era inminente, Romero dice que todavía le falta mucho por hacer.

Aunque sabe que no tiene la misma disciplina de otros boxeadores, él asegura que no necesita de algo en específico para motivarse para seguir en el deporte.

“Yo me levanto tarde y esta gente me llama y me dice ‘oiga, ¿a qué horas vas a llegar tú al gimnasio? Tú ya estás muy tarde… Eso me motiva, esa es mi motivación”, dijo Romero. “Ellos me dicen que llegue a las 11 a.m., pero llego a la 1 p.m.”.

Romero no le teme a los grandes desafíos y cuando se le presentan, va de frente a ellos. En 2022, cayó ante Gervonta Davis y en marzo de este año, ante Isaac Cruz, tuvo el mismo resultado y si lo tuviera que hacer de nuevo, “lo haría”.

Tras la derrota ante ‘Pitbull’, hubo reportes en los que aseguraban que Rolly había decidido retirarse, sin embargo, él desmintió eso.

“Nunca dije que me iba a retirar. Después de ‘Pitbull’ salió un video en el que yo decía que me iba a retirar, pero ese fue algo de cuatro meses antes, cuando yo estaba en la convención de la AMB y en realidad estaba jodiendo”, aclaró Romero. “Tú sabes, te encuentras un video de algún tiempo atrás y lo sacas y todos le creen. ¿Por qué me voy a retirar si el boxeo me necesita? A mí me gusta darle un show a todo el mundo”.