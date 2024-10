Soto pega jonrón de 3 carreras en la 10ma y coloca a Yankees en Serie Mundial por 41ra ocasión

(Godofredo A. Vásquez / Associated Press)

La llegada de Juan Soto en el receso previo a esta campaña se pactó con el objetivo de colocar a los Yankees otra vez en la cima.

Están a un paso de lograrlo.

Soto conectó un jonrón de tres carreras cuando había dos outs en la décima entrada y Nueva York avanzó a su 41ra Serie Mundial y la primera en 15 años, al vencer el sábado 5-2 a los Guardianes de Cleveland en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

La marca más grande del béisbol regresa al escenario principal de octubre.

Soto, quien fue adquirido en un canje de siete jugadores con San Diego en diciembre, llevó al triunfo a los Bombarderos del Bronx.

“Estamos justo en el lugar al que pertenecemos”, dijo Brian Cashman, gerente general de los Yankees y artífice del trueque que permitió la llegada del dominicano Soto.

Los Yankees intentarán ganar su 28vo título, contra los Mets de Nueva York o los Dodgers de Los Ángeles. El sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional es el domingo en el Dodger Stadium.

El tercer juego apretado en el mismo número de noches en el Progressive Field se fue al décimo inning. Austin Wells recibió una base por bolas con un out y el mexicano Alex Verdugo siguió con un rodado al camarero venezolano Andrés Giménez, cuyo suave lanzamiento a la base fue soltado por su compatriota, el campocorto novato Brayan Rocchio, para un error.

Hunter Gaddis ponchó al venezolano Gleyber Torres y puso a Soto en cuenta de 1-2 antes de que el jardinero de Nueva York enviara un batazo por encima de la pared del jardín central. Soto bailó por la línea de primera base y se detuvo para celebrar con sus compañeros de equipo antes de completar su recorrido.

“Sólo me decía a mí mismo, ‘Lo tienes dominado. Lo tienes dominado. Él no tiene nada’”, relató Soto, quien se unió a su actual manager Aaron Boone como los únicos Yankees que han pegado jonrón en una victoria que ha asegurado ganar una serie en innings extra.

Luke Weaver sacó los últimos tres outs. Lane Thomas elevó un globo que Soto capturó para que el encuentro concluyera.

“Vamos a jugar por un campeonato”, recalcó Boone. “¡Qué dulce es eso!”.

Soto, de 25 años, es elegible para declararse agente libre este invierno. “Recontraten a Soto”, corearon algunos fanáticos de los Yankees en la celebración posterior al encuentro.

El astro estaría en condiciones de firmar hasta por unos 600 millones de dólares. Y su batazo heroico del sábado habría reforzado su posición en las negociaciones.

Giancarlo Stanton conectó un jonrón de dos carreras y fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato. Los Yankees lograron superar en la serie 4-1 a los Guardianes.

Pero no fue fácil.

Nueva York ganó los primeros dos compromisos en el Yankee Stadium sin mucha fanfarria ni drama mayor. La historia fue diferente en Cleveland. Los tres juegos en el Progressive Field resultaron de infarto.

Los Guardianes se recuperaron para ganar el tercer juego con dos jonrones de dos carreras en sus últimos dos turnos al bate, y los Yankees resistieron apenas para ganar el cuarto juego después de dilapidar una ventaja de cuatro carreras.

“Fue una montaña rusa y fuimos capaces de seguir peleando”, dijo Stanton. “Sabemos que hay mucho más trabajo por hacer y que de ahora en adelante el recorrido será cuesta arriba. Hay que completarlo”.

Cleveland simplemente no tuvo suficiente y una temporada sorprendente bajo el mánager de primer año Stephen Vogt terminó justo antes de la Serie Mundial. La franquicia sigue sin un título desde 1948, la sequía más larga vigente en el béisbol.

“Sólo hay un equipo que puede ganar el último juego del año, y desafortunadamente no seremos nosotros”, lamentó Vogt. “Pero logramos mucho como grupo. Mejoramos. Trabajamos extremadamente duro y no podría estar más orgulloso de este grupo. Simplemente no llegamos tan lejos como queríamos”.

Los Yankees están de vuelta en la Serie Mundial, donde sus fanáticos esperan que estén cada año.

El club que había finalizado la campaña pasada con una foja de 82-80, cuarto en la División Este de la Americana debió hacer un “examen de conciencia como organización” durante el invierno, según contó el propio Boone, quien ha sido duramente criticado pero es uno de sólo tres mánagers que han llevado a Nueva York a los playoffs en seis de sus primeras siete temporadas.

Aunque el núcleo del equipo se mantuvo mayormente intacto, conseguir a Soto en un intercambio importante el 7 de diciembre —Nueva York envió a cinco jugadores a San Diego por el jardinero tres veces elegido al Juego de Estrellas— aceleró el proceso para que los Yankees volvieran a pelear por el título.

“Aquél fue un buen día”, dijo Boone con una risa antes del juego.

Por los Yankees, los venezolanos Torres de 5-2 con una anotada, Oswaldo Cabrera de 1-0. Los dominicanos Soto de 5-3 con una anotada y tres impulsadas, Jasson Domínguez sin turno oficial pero con una anotada. El mexicano Verdugo de 4-0 con una anotada.

Por los Guardianes, los dominicanos José Ramírez de 4-0, Jhonkensy Noel de 4-0. Los venezolanos Giménez de 4-1 con una anotada, Rocchio de 2-0.