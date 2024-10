Flaherty encargado de abrir por Dodgers el 1er juego de la Serie Mundial ante Yankees

(Ashley Landis / Associated Press)

Jack Flaherty será el abridor por los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego de la Serie Mundial ante Gerrit Cole y los Yankees de Nueva York el viernes, en un enfrentamiento entre lanzadores del sur de California.

Flaherty es de los alrededores de Burbank y asistió a la preparatoria en Harvard-Westlake en Los Ángeles. Cole es oriundo de Tustin en el condado de Orange y lanzó para UCLA.

“No hay escenario más grande que éste, y es lo que todos deseábamos desde niños y la posición en la que queríamos estar”, dijo Flaherty el martes durante una videoconferencia de prensa. “Será un duelo increíble”.

Flaherty será alentado desde las gradas del Dodger Stadium por su madre, Eileen, quien lo adoptó días luego de su nacimiento, así como por otros miembros de su familia y amigos.

“Al final del día ellos siempre me recuerdan que nunca es demasiado grande la situación como todos los demás lo harán ver”, dijo el diestro de 29 años.

El también derecho Yoshinobu Yamamoto, novato de 325 millones de dólares, abrirá el segundo juego, programado para el sábado, indicó el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. Los Dodgers también tienen previsto un juego de bullpen durante la serie al mejor de siete juegos.

Los Yankees intentaron obtener a Flaherty procedente de los Tigres de Detroit, en julio, de cara a la fecha límite de traspasos, pero no pudieron llegar a un acuerdo sobre los prospectos que cederían. En vez de ello, Flaherty se marchó al equipo de su ciudad natal y al estadio al que asistió como jugador de Pequeñas Ligas.

En una conversación posterior a la fecha límite, el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, no se refirió directamente a un informe de The Athletic, acerca de que los Yankees se retiraron del canje por preocupaciones médicas.

“Hay más en todo eso con la fecha límite a la que simplemente me he aferrado”, dijo Flaherty. “Las cosas resultaron de la forma en que se dieron, y estamos aquí, estamos con Los Ángeles. Me siento contento por la situación en que estoy”.

Flaherty ha hecho tres aperturas en esta postemporada con una efectividad de 7.04. Dominó en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Mets de Nueva York, permitiendo dos imparables en siete episodios.

En el quinto encuentro, tuvo dificultades, al permitir ocho carreras y al ceder cuatro boletos en tres entradas mientras experimentaba una disminución en la velocidad y en el índice de giro. Posteriormente, Roberts indicó que el lanzador se había sentido mal.

“Esa es una lección para aprender”, dijo Roberts. “Ese es otro momento experimentado por él que creo que puede ayudarlo en esta serie. Lo sobrellevamos. Creo que ahora está sano y ofrecerá un buen juego el viernes”.