Plaschke: ¡Una victoria más! Los Dodgers arrollan a Yanquis y están a un paso del título

Una victoria más.

Una victoria más para borrar el dolor de los interminables derrumbes.

Una victoria más para acallar la frustración de innumerables críticas.

Una victoria más para ganar su primer campeonato de temporada completa en 36 años, su primer título de cualquier tipo en cuatro años, y la primera oportunidad en la eternidad de hacer la más maravillosa de las preguntas.

El primera base de los Dodgers Freddie Freeman recorre las bases y aplaude al entrenador de primera base de los Dodgers tras batear un jonrón en la primera entrada contra los Yanquis durante el tercer partido de la Serie Mundial en el Yankee Stadium el lunes. (Wally Skalij/Los Angeles Times)

¿Estás listo para un desfile?

Figueroa, despeja las aceras. Fanáticos, empaquen sus toallas. Carrozas, enciendan sus motores.

Los Dodgers pronto desfilarán por Los Ángeles como lo han hecho por Nueva York, con valentía, fuerza y redención después de tomar una ventaja históricamente insuperable de tres juegos a cero contra los Yanquis con una victoria de 4-2 el lunes por la noche en el Juego 3 de la Serie Mundial, en el deslumbrante Yankee Stadium.

Ningún equipo ha remontado nunca una desventaja de tres partidos a cero para ganar una Serie Mundial, y los Yanquis no van a ser los primeros, no después de que se desmoralizaran por tercer partido consecutivo en una noche fría delante de sus ruidosos, profanos y, en última instancia, traga bufandas aficionados.

A pesar de todos los rumores previos a las Series, lo cierto es que las dos franquicias más célebres del béisbol no son de la misma clase. Los Dodgers son un gran equipo, los Yanquis no. Los Yanquis no son tan buenos como ninguno de los dos equipos que los Dodgers derrotaron para llegar a este punto - los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York - y son probablemente peores que media docena de otros equipos de la Liga Nacional.

El lanzamiento inicial ha sido inestable. El bullpen ha sido de poca ayuda. Y Aaron Judge, ampliamente considerado como el mejor bateador del juego, ha personificado su rendimiento siendo simplemente horrible, yendo uno de 12 con siete ponches.

Al igual que los Oakland A’s de 1988 tras el cuadrangular de Kirk Gibson en el primer partido, los Yanquis parecen estar en estado de shock desde el grand slam de Freddie Freeman en el primer partido, y nunca se han recuperado del todo del dramático golpe.

Los Dodgers, por su parte, han jugado como un equipo decidido a superar el estigma de las derrotas consecutivas en primera ronda contra los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona, en medio de rumores de que son los Bravos de Atlanta modernos.

Los Dodgers han llegado a los playoffs durante 12 temporadas consecutivas, 11 de ellas como campeones de la Liga Nacional Oeste. Diez de esas temporadas han sido con el célebre Andrew Friedman al frente del equipo. Nueve de ellas con el respetado Roberts en el banquillo.

Sin embargo, sólo una de esas temporadas ha dado lugar a un campeonato, y fue durante la temporada 2020, acortada por el COVID a 60 partidos.

Los Dodgers necesitaban ganar un título en condiciones regulares para cimentar su legado y silenciar a los escépticos.

El lunes se celebraba el primer partido de las Series Mundiales en el Bronx en 15 años, y los Yankees decoraron el lugar con historia y bombo, mostrando vídeos de campeonatos pasados, reclutando a Derek Jeter para que lanzara el primer lanzamiento y obsequiando a la sedienta multitud con un rap de Fat Joe a ritmo de Ice Cub.

La intimidación duró sólo tres bateadores.

El aguerrido Shohei Ohtani empezó con un paseo de cuatro lanzamientos de Clarke Schmidt, de los Yankees, que obviamente no recordaba que Ohtani estaba jugando con un hombro parcialmente separado.

Un out después, cuando Freddie Freeman pisó el plato, las famosas criaturas de la grada derecha del Yankee Stadium corearon: «Que te jodan, Freddie». Freeman no tardó en responder con su tercer jonrón de las Series Mundiales, un batazo de 355 pies que golpeó apropiadamente las gradas del jardín derecho.

Walker Buehler se encargó a partir de ahí de su remontada de toda la temporada, con cinco entradas en blanco que se iniciaron con un strikeout del desventurado Judge en la primera. Buehler pasó gran parte del verano recuperándose de su segunda cirugía Tommy John, y luchó a finales de la temporada, pero se recuperó para vencer a los Mets de Nueva York en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y ahora entrará en su invierno de agente libre como una mercancía caliente.

Fue realmente una noche de narrativas alteradas para un equipo que ha pasado todo el mes de octubre alterando el mensaje.

Mookie Betts continuó su regreso de una temporada marcada por los cambios de posición y una mano rota con un RBI bloop single en la tercera . Kiké Hernández continuó su ascenso de matorral a Señor Octubre con un sencillo RBI en el sexto.

Luego vino la heroicidad silenciosa de Ohtani, quien se separó parcialmente el hombro en un deslizamiento en la segunda base en la séptima entrada del segundo partido del sábado. Aunque los Dodgers no lo dijeron, la verdad era obvia. Si estuviéramos en la temporada regular, Ohtani no estaría jugando. Si estuviéramos en junio, probablemente estaría en la lista de lesionados y se perdería al menos un par de semanas.

Pero él insistió en jugar, incluso envió un mensaje de texto a todo el equipo con su decisión, y los Dodgers cedieron. Antes del partido, Roberts reconoció que el mero hecho de tener a Ohtani en el plato, tanto si podía batear como si no, daba ventaja a los Dodgers.

Efectivamente, hizo ese paseo y anotó en el primero, y luego en el tercero. Incluso cuando juega con un hombro, el tipo es Superman.

Los Dodgers están terminando el mes de octubre con un equipo de superhombres, y ni siquiera el sagrado hogar de los consagradas rayas de los Yanquis pudo hacerles frente.

Antes de que empezara el partido del lunes, Fat Joe rapeaba: “I’m all the way up (estoy hasta arriba)”

Nueve entradas después, a una victoria del paraíso, los Dodgers le están quitando las palabras de la boca.