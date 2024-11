El desfile de campeón de Dodgers tuvo el palpable sentimiento de Valenzuela

La fiesta que por 36 años la afición y los Dodgers habían esperado, finalmente la disfrutaron con todo los honores y mucho confeti.

El mejor equipo del béisbol pudo desfilar su trofeo de campeón de la Serie Mundial en las calles de Los Ángeles y en su casa, el Dodger Stadium.

Uno a uno de los jugadores fueron escalando y subiendo el tono al ambiente que ya estaba de por sí encendido. Todo en medio de su propia euforia, sobre la tarima improvisada en el césped que vivió tantas historias especiales, ante una casa abarrotada de azul y blanco.

La ovación más grande fue para el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Freddie Freeman, mientras que un Clayton Kershaw, que no quiso llevarse créditos, también se dirigió a los fans, hasta los tímidos Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto aceptaron tomar el micrófono.

La fiesta era de todos.

En 2020, los Dodgers fueron campeones en una temporada acortada debido a la situación de emergencia global que causó el Covid-19. Los angelinos tuvieron que lidiar con la incredulidad de muchos y las irrespetuosas sugerencias de otros que señalaron que ese título debería llevar un asterisco. El 30 de octubre quedó claro que son los mejores del mundo del béisbol cuando acabaron con los místicos Yanquis de Nueva York.

“En 2020, nos hicieron preguntas muy difíciles y adivinen qué, les respondí: En la década de los 2020, será la década de los Dodgers. ¿Quién tiene más títulos que Dodgers en los 2020? Absolutamente, ¡nadie!”, replicó un eufórico Kike Hernández quien fue el alma de la fiesta.

Tampoco faltaron las lágrimas.

“Solo quiero decir: gracias”, dijo un conmovido Teóscar Hernández. “Juego para ganar y los Dodgers me dieron la oportunidad para venir a esta ciudad, a este equipo, con esta gente, para ganar un campeonato. Me hicieron mis sueños realidad”.

El festejo trascendió el triunfo de los Dodgers, fue un festejo como solo Los Ángeles puede ofrecer, pero con la mano de un grande que hizo falta.

“¡Feliz cumpleaños, Fernando Valenzuela!”, gritó el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Momentos antes de que el autobús de dos pisos llegara al estadio con sus héroes para la celebración, el Mariachi Las Catrinas le cantó “Las Mañanitas” al ‘Toro’.

“Esto fue un recuerdo a los logros de Fernando Valenzuela en toda su carrera y su trabajo en los micrófonos con nosotros”, dijo el narrador de los Dodgers en español, Pepe Yñiguez. “Esta fue una Serie Mundial que esperamos por 43 años, más de cuatro generaciones que no vieron aquella Serie Mundial de 1981, cuando conocíamos la ‘Fernandomanía’. Cuando supimos la noticia oficialmente de Fernando el pasado 22 octubre, se le nombró la Serie Mundial dedicada a Fernando Valenzuela, con mucho mérito a lo que hizo”.

Yñiguez y Valenzuela hicieron mancuerna en SportsNet LA en español desde el 2015 por seis años, además de una década anterior en otros proyectos para casi 22 años de vivir muchas experiencias profesionales y personales juntos.

Él quiso rendirle un homenaje sublime a quien fue su compañero por tantos años cuando los Dodgers aseguraron el título en el Yankee Stadium.

“Gracias ‘Toro’, gracias 34, por ti ‘Toro’, el ‘Toro’ Valenzuela… Aquí ondeando la camisa de Valenzuela porque es algo emocionante, con la pena de no tenerlo por acá, pero también sabiendo que tenemos a Fernando aquí con nosotros en corazón y espíritu celebrando con cada uno de sus miembros”, dijo un emocionado Yñiguez durante la transmisión.

El narrador dijo haber llorado durante ese momento en el que nombró a cada uno de los miembros de la familia de Valenzuela, además sintiósu presencia estaba vigente durante esta Serie Mundial.

“Desde que se dio el Grand Slam de Freeman en el Juego 1, la mano, el espíritu estaba presente en esta Serie Mundial, que él no pudo alcanzar a ver, pero es una Serie que representaba mucho para todos”, dijo Yñiguez. “Aún no me percato, no me convenzo todavía de que Fernando no está con nosotros, yo siempre lo sentí, la imagen de él en la cabina y me preguntaron ‘¿Cómo crees que se sienten los jugadores saber que acabamos de perder a Fernando Valenzuela?’. Ellos son unos profesionales y lo hicieron por la memoria de Fernando Valenzuela”.

Las camisetas con el número 34, las ofrendas y el recuerdo de Valenzuela eran palpables entre los aficionados en el estadio que se hizo grande.

Jackeline y Chris Portilla son unos hermanos que residen en Moreno Valley y no podían perderse la oportunidad de la doble celebración.

“Es algo que se vive una vez en la vida y que se puede gozar, especialmente en el cumpleaños de Fernando, que cómo quiera que sea, nos está apoyando”, dijo Jackeline, quien con Chris estuvo también presente para el día que retiraron la camiseta del ‘Toro’. “Fue emocionante y especial porque he sido un seguidor desde la época de Valenzuela, mi familia bromeaba conmigo y me llamaban ‘ojitos de Valenzuela’”, agregó Chris.

Claudia García es una aficionada que ha sido seguidora de los Dodgers desde hace 50 años y, según ella, es una tradición que se ha mantenido en familia.

“Desde muy chiquita venía a los juegos con mi papá, vi a Fernando jugar”, recordó García, quien hoy, junto a su esposo, continúa la tradición de ir al estadio con sus hijos. “Todo ha sido maravilloso, tenía que ser en el día de su cumpleaños. El día en el que todos estamos celebrando aquí y en el Centro, es el día ideal. Teníamos muchos años esperando, desde el 2020, que no celebramos, luego el 2021, 2022 y 2023, no se pudo tampoco, pero ahora sí se dio”.

La celebración de haber alcanzado esta Serie Mundial, no pudo finalizar mejor que con un mensaje de Yñiguez a su gran amigo y a quien seguramente seguirá sintiendo de su presencia en las futuras transmisiones de los Dodgers.

“‘Toro’ descansa en paz, tu trabajo está cumplido, la misión está cumplida, lograste lo que el público de Los Ángeles, el aficionado de Los Ángeles quería el apoyo tuyo para esta Serie Mundial”, dijo Yñiguez en medio de lágrimas.