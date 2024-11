‘Mr. Semillas’ y ‘Mr. Octubre’, la dupla de los Hernández que le dio el título a Dodgers

Share via

Share via Close extra sharing options

El dominicano Teoscar Hénandez recibió una pelota de hit en el jardín izquierdo que Anthony Volpe había golpeado con todo su corazón buscando sobrevivir en la Serie Mundial. Teóscar necesitaba un tiro casi perfecto hacia su receptor Will Smith pues Giancarlo Stanton estaba en segunda e iba rumbo a la anotación.

Fue eso, simplemente perfecto, un láser de 93.9 millas por hora que puso out al pelotero californiano estrella de los Yanquis.

Fue una de las grandes jugadas en la Serie Mundial ocurrida en el cuarto inning del Juego 3 en Yankee Stadium. Esa joya de Teoscar confirmó el dominio de los Dodgers en ese partido. De haber anotado, los Yanquis se ponían a solo dos carreras de empatar el Juego 3. Pero fue una jugada que le dio un duro golpe a los de Nueva York y del cual nunca se levantaron. En lugar, los Dodgers se colocaron 3-0 en la Serie Mundial y solamente le tomó dos juegos más para adquirir el campeonato, el octavo en su historia.

Anuncio

Muchos hablarán de los jonrones de Freddie Freeman en la Serie Mundial o la monstruosidad de los 54 jonrones y 59 robadas de Shohei Ohtani en la temporada regular, pero un hombre que rindió toda la temporada fue el dominicano Teoscar Hernández, así como el boricua Kike Hernández, dos jugadores caribeños que comparten el apellido y también ahora la gloria de tener el anillo de campeones en 2024.

“Estoy agradecido de que los dos estamos en el equipo. De que los dos tenemos el mismo apellido y que el acento está en los dos apellidos”, había dicho Kike después de que los dos Hernández aniquilaron a los peligrosos Padres de San Diego con dos cuadrangulares en el Juego 5.

A uno le llaman ‘Mr. Semillas’ por tirar semillas a cada uno de sus compañeros que pega un jonrón. A otro ‘Mr. Octubre’ por transformarse en otro jugador en el momento más importante de la temporada.

Como quiera que sea su apodo, los Dodgers simplemente no lo hubiesen podido lograr sin ellos.

El tercera base de los Dodgers de Los Ángeles Kike Hernández y Teoscar Hernández celebran su victoria contra los Mets de Nueva York en el sexto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de Béisbol, el domingo 20 de octubre de 2024, en Los Ángeles. (Ashley Landis / Associated Press)

Teoscar, un pelotero de 27 años y de un brazo increíble, además de una sonrisa contagiosa, eligió a los Dodgers en la agencia libre en un contrato de un año y $23.5 millones. Para Teóscar, el título representó la satisfacción de saber que hizo la decisión correcta en la temporada baja. Tenía opciones, los Angels de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston, pero ninguno lo pudo concretar y eligió a los Dodgers.

Esta temporada, al reportarse a los entrenamientos de primavera, el exjugador de los Astros de Houston, Azulejos de Toronto y Marineros de Seattle, tenía la sensación que iba a ser una campaña diferente.

“Desde que llegué a Arizona, vi esa armonía que tenían. No hay ego. No hay ese momento en el que dicen yo soy Freddie Freeman, yo soy Ohtani, yo soy Mookie Betts. Yo soy el héroe, yo soy el que va a sacar la cara. No vi eso, la mentalidad de todas esas estrellas era ganar”, expresó Teóscar en una entrevista con ESPN Deportes al ganar la Serie Mundial.

‘Mr. Semillas’ brindó no solamente poder a un repertorio ya profundo en la novena angelina, sino también un hombre que unió aún más al grupo.

Teoscar tuvo una temporada sólida, con 33 jonrones y 99 carreras producidas. En los playoffs, fue letal. Tuvo una gran actuación en el Juego 2 de la Serie Mundial en Dodger Stadium al batear un jonrón que le dio el triunfo a los Dodgers por 4-2. En el Juego 5, él fue parte del rally con los que los Dodgers empataron 5-5 después de estar abajo 0-5.

Su juego defensivo también fue importante, como en aquella jugada en la que puso out a Stanton.

“He estado trabajando mucho en mi defensa, para ayudar en lo que sea en este equipo”, declaró Teoscar tras esa gran jugada.

En la Serie de Campeonato ante los Padres de San Diego, Teoscar pegó un grand Slam en el Juego 3 que perdieron los Dodgers. Dos juegos después, en el partido decisivo, el Juego 5 de vida o muerte, conectó un jonrón al jardín izquierdo.

Gran parte de la temporada de Teoscar fue por la buena comunicación que tuvo con su mánager Dave Roberts.

“Dave es un entrenador que te deja ser el pelotero que quieres ser. Y deja que te diviertas”, declaró Teoscar.

Y si se trata de divertirse en octubre, ese es Kike Hernández, quien volvió a a los Dodgers con un contrato de $4 millones esta temporada y que dejó lo mejor de su repertorio para el final.

“Me encantan los playoffs, es lo único que te puedo decir”, expresó Kike después de golpear a los Padres con su 14 jonrón de postemporada. Kike parece transformarse de un jugador promedio a un veterano con un colmillo largo y retorcido a la hora de producir en otoño.

Kike Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, en el centro, celebra con sus compañeros de equipo después de que los Dodgers vencieran a los Yankees de Nueva York en el Juego 5 para ganar la Serie Mundial de béisbol, el jueves 31 de octubre de 2024, en Nueva York. (AP Photo/Seth Wenig) (Seth Wenig / Associated Press)

Kike tuvo .229 en la temporada regular pero en los playoffs demostró porqué se convierte en un monstruo de Halloween en el otoño. Después del jonrón ante los Padres, ya tenía más cuadrangulares en una postemporada que jugadores legendarios como Alex Rodríguez y Miguel Carrera en playoffs.

Ante los Mets, en el Juego 3 de la Serie de Campeonato en Nueva York, conectó su jonrón número 15 de la postemporada, colocándolo como quinto jugador nacido en Puerto Rico con más de 15 jonrones junto a Bernie Williams, Carlos Cabrera y Carlos Correa.

“Todos ellos son unos caballos, mejores que yo. Es algo que me llena de orgullo”, declaró Kike en una conferencia de prensa al hablar de ese grupo selecto de peloteros boricuas.

En el quinto inning del Juego 5 de la Serie Mundial, los Dodgers empataron un juego que estaban perdiendo 5–0, y todo comenzó con un hit del boricua. Su velocidad y agilidad al correr las bases fueron vitales para capitalizar los errores de los Yanquis en su colapso en ese partido definitivo.

“Trato de visualizar diferentes situaciones, como beisbolista, esos momentos llegan en la noche. Cuando me visualizo ganando en estas situaciones, y llega el momento, es cuando se hace realidad”, declaró Kike.

“Yo diría que tiene que ver un poco con mi sangre, con ser puertorriqueño. Nosotros jugamos en Puerto Rico juegos desde niño, juegos calientes. Desde que eres niño, tienes a los padres y las madres cantando canciones, sientes que son juegos grandes. Desde niño he estado soñando con tener estas oportunidades”, recordó Kike.

Kike tenía una cuenta pendiente con los Dodgers, ya que en 2020 ganó el campeonato en una temporada acortada por la pandemia, pero no pudo celebrar en un desfile en Los Ángeles. Al ganar la Serie Mundial este año, Kike finalmente pudo desfilar por las calles de la ciudad con sus compañeros que ganaron aquel campeonato en 2020, esta vez sin excusas de una temporada corta o de jugar en una burbuja.

Teoscar dijo que su prioridad en la agencia libre será regresar a Los Ángeles, pero será uno de los más codiciados después de esta corona. Las posibilidades de volver para Kike son complicadas, con su valor incrementando y los Dodgers están siempre buscando a las estrellas. ‘Mr. Semillas’ y ‘Mr. Octubre’ pueden que no regresen, pero se habrán quedado en los corazones de los Dodgers por siempre.