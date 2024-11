Así se jugarán las semifinales del Oeste en la MLS: LAFC vs. Seattle, Galaxy vs. Minnesota

Tras la eliminación del Inter Miami de Lionel Messi, el LAFC y Galaxy tienen la mesa servida para una posible final en Los Ángeles. Eso dependiendo de que uno de ellos pueda ganar sus próximos dos encuentros.

Por ahora, la MLS tomará un descanso por las fechas FIFA que se avecinan y no se reanudará la actividad de los playoffs hasta el 23 de noviembre.

El LAFC enfrentará al Seattle Sounders el sábado, 23 de noviembre, en un duelo de vida o muerte a partir de las 7:30 p.m. en el BMO Stadium. El LAFC viene de despachar al Whitecaps de Vancouver en una serie de tres partidos.

El campanazo hasta ahora del torneo ha sido la eliminación de Messi y compañía de manos del Atlanta United, que enfrentará al Orlando City. El Inter Miami había quebrado muchos récords esta temporada, incluyendo el de mayor cantidad de puntos en una sola campaña.

Así se jugarán las semifinales de conferencia:

Sábado, 23 de noviembre

New York City FC vs. New York Red Bulls, en CitiField, 2:40 p.m.

LAFC vs Seattle, en BMO Stadium, 7:40 p.m.

Domingo, 24 de noviembre

Orlando City vs. Atlanta United, en Inter&Co Stadium, 12:40 p.m.

Galaxy vs. Minnesota United, en Dignity Health Sports Park, 3:25 p.m.