Los Bears despiden al entrenador Matt Eberflus tras mala decisión ante Lions

En segundo down, los Bears llamaron a una jugada de carrera para Williams, esperando que pudiera conseguir el primer down y preparar el gol de campo. Sin embargo, el tackle suplente Larry Borom no se movió mientras Za’Darius Smith entraba sin bloqueo para capturar a Williams y hacerlos perder 6 yardas.

Esto llevó a una escena caótica con Williams llegando tarde al grupo y apurándose para lanzar el balón y evitar una penalización por demora antes de lanzar un pase incompleto. Eberflus asumió la culpa por la confusión, diciendo que no hizo un buen trabajo comunicando en la jugada anterior que planeaba intentar un cuarto down.

